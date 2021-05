Bianca Berlinguer sbarca su Rete 4. No, nessun cambio di casacca, né ospitata particolare per la conduttrice, bensì un videomessaggio spedito a Dritto e rovescio e rivolto a Mauro Corona. Una mossa ad ogni modo sorprendente, visto il contesto, che va oltre gli ormai noti attestati di affetto rilanciati negli ultimi mesi.

“Ciao Mauro, mi hai tradito – scherza il volto di Cartabianca – alla fine sei andato ospite fisso nella trasmissione di Rete 4 di Paolo Del Debbio. Però ti perdono, intanto perché il tradimento è stato una causa di forza maggiore, non dovuto alla tua volontà né alla mia, e poi perché comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è stato sempre gentile e disponibile. Ma tanto, come mi dici tu spesso al telefono, prima o poi io e te torneremo insieme”.

Evidente l’emozione dello scrittore, che non si aspettava una dedica del genere: “Che Bianca abbia postato una cosa simile veramente mi ha spiazzato, da lei non me lo aspettavo”.

Il rapporto tra la Berlinguer e Corona – cacciato da Rai 3 all’indomani della lite con la giornalista nel corso della puntata di Cartabianca del 22 settembre – non si è mai interrotto.

La Berlinguer ha più volte evidenziato come l’epurazione dello scultore non sia dipesa da lei, puntando il dito contro Franco Di Mare. Al Fatto Quotidiano, l’ex direttrice del Tg3 arrivò persino a confessare che la vicenda aveva “accentuato la sensazione di solitudine in Rai”.

Dall’altra parte, va detto che Corona ha sempre omaggiato la sua ‘Bianchina’ in occasione delle sue ospitate lontane da Cartabianca. Dopo qualche apparizione a Stasera Italia Speciale, l’alpinista è diventato una presenza fissa proprio nel talk di Del Debbio.