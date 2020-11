Bianca Berlinguer torna a parlare dell’esclusione di Mauro Corona da Cartabianca, imposta, dopo il “gallina” rivolto in diretta dallo scrittore alla giornalista, dal direttore di Rai3 Franco Di Mare. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, la conduttrice definisce la vicenda assurda e lamenta il fatto che non le sia permesso di risolvere la questione da sola (“è diventata una questione tra maschi“):

Questa vicenda ha dell’assurdo: sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la questione. Vengo offesa da un uomo, Corona, e a restituirmi l’onore interviene un altro uomo, il direttore di Rai3, Franco Di Mare, con un atto di autorità inappellabile.

Dopo aver ribadito che il chiarimento con Corona è stato immediato (“la sera stessa“) e aver ricordato che lo scrittore si è più volte scusato, anche pubblicamente, la Berlinguer racconta il suo scambio di messaggi con Di Mare, subito dopo il ‘fattaccio della gallina’:

Di Mare mi ha inondato di messaggi, da mezzanotte alle due del mattino, con un solo contenuto: ’Mai più Corona in trasmissione. E io: ‘Ne parliamo domani’.

L’incontro “è stato molto acceso ed è finito male“. Ecco le parole pronunciate da Di Mare, secondo la versione della Berlinguer:

Quell’uomo non tornerà più nella tua trasmissione, questa offesa non può passare impunita.

Nell’intervista al Fatto la Berlinguer spiega il danno che l’assenza di Corona ha comportato per Cartabianca, in onda nella complicata serata del martedì, con competitor diretti DiMartedì e Fuori dal coro:

Gli ascolti del programma continuano ad andare bene, ma Berlinguer sente la mancanza di Corona. Con lui sarebbero andati sicuramente meglio; il danno è anche per me, mi manca un po’ di leggerezza e gli spettatori se ne lamentano continuamente. D’altra parte, ci sarà un motivo se una volta escluso da #cartabianca, Corona viene richiesto da tutte le trasmissioni concorrenti (l’ospitata più recente di Corona è a Piazzapulita su La7, Ndr).

Tornando al direttore di rete Di Mare, la Berlinguer precisa che “i nostri rapporti si sono limitati al caso Corona” e che la vicenda “ha accentuato la mia sensazione di solitudine in Rai” perché “sento di non avere interlocutori“.

Non è finita. Dopo aver lamentato l’assenza del gioco di squadra da parte della Rai, con riferimento alle ospitate di Monica Maggioni e di Giovanna Botteri da Floris a DiMartedì su La7, la Berlinguer commenta così le arrabbiature di Maurizio Mannoni per i ritardi di Cartabianca ai danni di Linea Notte: “Non mi diverte, mi fa arrabbiare, non rido per niente“. Bel clima, insomma.