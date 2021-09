Da pochi minuti è stato pubblicato su Instagram il promo per la nuova puntata di Cartabianca: Bianca Berlinguer interloquisce al telefono con un ospite che attende in apertura di trasmissione per parlare di “un sacco di cose” e annuncia poi una sorpresa. Nel programma di approfondimento politico da martedì prossimo tornerà l’effervescente scrittore alpino Mauro Corona, a un anno di distanza dall’ultima ospitata.

Lo scorso 22 settembre Corona attaccò verbalmente la Berlinguer durante uno degli abituali collegamenti, apostrofandola con l’epiteto “gallina”. Tale comportamento è costato allo scrittore un allontanamento non solo dal programma, dove per il resto della scorsa stagione non è tornato ospite, ma più in generale dalle trasmissioni Rai (con alcune eccezioni, come ad esempio la prima puntata di Linea bianca).

La Berlinguer, che dopo l’accaduto si è poi chiarita con Mauro Corona, avrebbe gradito riportare lo scrittore a Cartabianca, ma l’azienda, nella persone del direttore di Rai 3 Franco Di Mare, ha opposto un duro no, rispetto al quale la giornalista si è più volte detta contraria. Ora, nonostante quanto dichiarato alcune settimane fa da Di Mare, la situazione sarebbe cambiata e la Rai avrebbe dato l’ok al ritorno di Corona a Cartabianca.

Da martedì prossimo, quindi, i telespettatori dovrebbero tornare ad assistere agli immancabili siparietti fra la Berlinguer e Corona, che in passato hanno dimostrato di avere grande complicità in video, grazie all’opposizione fra due temperamenti apparentemente agli antipodi fra di loro.

I più maliziosi penseranno che, alla luce delle prime due puntate della nuova stagione con ascolti non proprio esaltanti, la scelta di far tornare Corona sia legata a ragioni di audience, anche se ovviamente il risultato che pareva ormai insperato è stato raggiunto grazie alla determinazione messa in campo da Bianca Berlinguer per riavere come ospite fisso Mauro Corona. E di certo Corona una mano per gli ascolti potrebbe darla.