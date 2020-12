Che bellezza la Rai. L’ultima notizia che arriva dalla tv pubblica è la seguente: Mauro Corona, cacciato da Cartabianca per decisione della Rai, nonostante gli appelli anche polemici di Bianca Berlinguer, oggi è stato tra gli ospiti della prima puntata stagionale di Linea Bianca, il programma di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini (qui la nostra recensione).

È tutto bellissimo. Il direttore di Rai3 Franco Di Mare, soltanto due giorni fa aveva spiegato in Commissione di Vigilanza, ossia in una sede istituzionale, che l’esclusione dello scrittore dal talk show del martedì sera era “una decisione della Rai” dopo gli insulti (“gallina“) rivolti dal Corona alla Berlinguer in diretta (per i quali ha più volte, in pubblico e in privato, chiesto scusa e per i quali la conduttrice ha già spiegato di averlo perdonato):

Mi sono basato sulle norme e ho consultato il Comitato di controllo sul Codice etico che mi ha detto che non si poteva. Mi sono basato (…) sull’articolo 1 del codice etico e il 9 del contratto di servizio che, tra l’altro, impegna la Rai a utilizzare un linguaggio rispettoso della dignità delle donne.

Argomentazione che aveva offerto anche in precedenza, stuzzicato da Striscia la notizia che ha avuto il merito di alzare il polverone in tempi non sospetti riguardo al caso dell’esclusione di Mauro Corona, inizialmente un po’ sottovalutato dall’opinione pubblica.

Ora, la vicenda potrebbe avere un epilogo logico, che prevedrebbe che, a fronte di una retromarcia ufficiale della Rai, lo scrittore alpinista martedì prossimo torni regolarmente a Cartabianca, per la gioia della Berlinguer. Oppure che la tv pubblica spieghi perché il codice etico ed il contratto di servizio valgano solo per Rai3.

Perché noi al fatto che l’esclusione di Corona dalla tv pubblica fosse dovuta a questi specifici e nobili motivi, ci abbiamo sempre creduto. Giusto?