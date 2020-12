Riparte oggi pomeriggio la versione invernale delle Linee di Rai 1, ovvero Linea Bianca, condotta dal dicembre 2014 da Massimiliano Ossini. Con lui come sempre Lino Zani, alpinista, sciatore e scalatore, che condivise una lunga amicizia con Papa Wojtyla, e Giulia Capocchi, presenza fissa nel cast del programma dal 2017.

Il viaggio di Linea Bianca oggi riparte da una meravigliosa baita, dispersa nel cuore più selvaggio e incontaminato del Parco Nazionale dello Stelvio, nella meravigliosa Val di Sole. Oltre agli scenari mozzafiato, che, come sempre accompagneranno i telespettatori da casa, non mancheranno le storie di persone comuni.

La montagna, che in quanto settore turistico sta vivendo un duro momento, date le giuste e doverose limitazioni imposte dal Governo, anche con l’ultimo DPCM, avrà modo di raccontarsi attraverso la quotidianità di coloro che abitano 365 giorni all’anno quei luoghi. Si passerà infatti a parlare dal taglio delle legna alla preparazione dei canederli, dando spazio anche a tematiche di estreme attualità, come l’emergenza dei cambiamenti climatici e quella in ambito sanitario, legata al Covid.

Al centro delle varie puntate ci saranno anche argomenti come la sicurezza in montagna e la tutela e difesa dell’ambiente, affrontati anche con ospiti d’onore. Insomma Linea Bianca ritorna con il solito mix di innovazione, tradizione, cultura e curiosità, tutto ovviamente dedicato alle cime più belle e affascinanti del nostro Paese.

Il programma è firmato come autori da Massimiliano Ossini, Lino Zani, Giulio Calcinari, Carlo Cambi, Giuseppe Giunta, con la collaborazione di Nicola Sisto, Federico Oteri, Cristiano Strambi. Curatrice di Linea Bianca è Georgia Parmegiani, mentre produttore esecutivo Rosaria Rumbo; in regia Cristiano Strambi.

Appuntamento quindi oggi pomeriggio, alle 14:00, su Rai 1, con il primo appuntamento della nuova edizione di Linea Bianca, la numero sette, da quando la trasmissione è tornata in onda nel 2014, dopo una primissima edizione nel 2001 condotta dall’ex fondista italiana Manuela Di Centa e dal compianto Daniele Piombi.