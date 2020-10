Mauro Corona non torna. A un mese dal duro scontro avuto in diretta a Cartabianca con la Berlinguer, lo scrittore continua a restare fuori dal cast del programma. Quella del 20 ottobre sarà la quarta puntata consecutiva senza l’alpinista che aveva dato della “gallina” alla conduttrice, colpevole di averlo ripreso per via di una pubblicità fatta ad un albergo.

Se già il 29 ottobre la giornalista aveva chiuso il caso, accogliendo le scuse di Corona, una settimana fa era stato addirittura il governatore del Veneto Luca Zaia ad invocare la riappacificazione. Un assist per la stessa Berlinguer, che aveva fatto intendere di non avere voce in capitolo nel suo eventuale reintegro.

“Ci tengo a dire a tutti che se non è tornato non è per mia scelta e per mia responsabilità. L’ho detto: si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma si è scusato pubblicamente e privatamente. Io sono assolutamente convinta della buona fede delle sue scuse, lo conosco da un po’, so che è un uomo sincero che non dice bugie. Tra me e lui il rapporto è stato a volte burrascoso ma è stato sicuramente prezioso per questa trasmissione, tant’è che i telespettatori lo vorrebbero rivedere. Lo considero una parte importante della trasmissione, spero di poterlo riavere presto. Non tutto quello che riguarda questa trasmissione, anche se potrebbe non sembrare, dipende da me”.

Il veto, pertanto, giungerebbe dai piani alti, con il Cda Rai che avrebbe puntato i piedi rifiutando per adesso ogni possibilità di ritorno in onda.

Stasera il buco lasciato da Corona verrà compensato dall’intervento, tra gli altri, di Corrado Augias, Maurizio Belpietro, Enrico Vanzina, Nunzia De Girolamo, Giorgio Gori, Luigi De Magistris ed Enrico Lucci.