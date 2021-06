Partirà sabato 26 giugno, alle 9:45, Buongiorno Estate, un nuovo programma estivo di Rai 2, che quest’anno, soprattutto nel giorno prefestivo ha una ricca offerta: Andiamo a 110, Felicità – La stagione della rinascita, Fatto da mamma, Bellissima Italia. Buongiorno Estate, che sarà condotto da Livia Beshir, si inserirà nello spazio orario che precede la messa in onda della trasmissione di Carolina Rey dedicata al Superbonus.

Beshir, che condurrà da uno studio in cui dovrebbe essere garantita anche una ridotta presenza di pubblico (si parla di una ventina di persone), sarà affiancato per i quattro appuntamenti da Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, che si trasformeranno per l’occasione da “signorine buonasera” a “signorine buongiorno”. Il programma avrà una mission non molto diversa rispetto ad altri prodotti estivi già in onda sulla medesima rete: raccontare la ripartenza dell’Italia offrendo ai telespettatori momenti di spensieratezza.

Nel corso della varie puntate, la produzione Seven More (casa di produzione in passato de Il nostro capitale umano) vedrà come ospiti musicali Riccardo Fogli, Manuela Villa, i Jalisse, Silvia Salemi e Flora Canto, mentre la partecipazione di Emanuela Aureli (che sarà da settembre anche nel cast de I Fatti Vostri), Antonio Giuliani e Flavio Massimo garantirà al programma la giusta dose di risate; spazio poi anche alla magia con l’illusionista Maxim, parte del cast, nell’ultima edizione andata in onda, di Vieni da Me.

In Buongiorno Estate si uniranno ai momenti di spettacolo tanti consigli di vita quotidiana: dalla Versilia Massimo Alparone proporrà esercizi per rimanere in forme, andandosi ad occupare di wellness, mentre il dottor Salvatore Artiano parlerà di estetica e bellezza. Da Barbara Ovieni arriveranno poi gli aggiornamenti sul mondo della moda, attraverso il racconto delle principali tendenza del momento, mentre l’economista Gianluca Timpone, esperto di diritto tributario, fornirà utili consigli ai telespettatori per muoversi nell’intricato labirinto del fisco italiano; presente poi anche l’avvocato Domenico Musicco, che fornirà importanti suggerimenti legali.

La regia del programma è firmata da Nello Pepe.