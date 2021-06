A partire da oggi, sabato 5 giugno 2021, alle ore 17:10, torna il programma estivo di Rai 2, Bellissima Italia, giunto alla seconda edizione. La nuova edizione del programma condotto da Fabrizio Rocca sarà composta da 8 puntate.

Bellissima Italia è uno dei programmi che fa parte del palinsesto estivo di Rai 2 che ha preso il via ufficialmente ieri sera, 4 giugno, con l’inizio di O anche no – Estate, la versione estiva del programma condotto da Paola Severini Melograni. Gli altri programmi partiti oggi, invece, sono Andiamo a 110, condotto da Carolina Rey, Felicità – La stagione della rinascita, condotto da Pascal Vicedomini, e Fatto da mamma, condotto da Flora Canto. Dal 7 giugno, infine, avrà inizio Belle Così, con il ritorno in tv di Sabino Stilo.

Tornando a Bellissima Italia, la prima puntata del programma dedicato al turismo e ai viaggi, nella fattispecie al patrimonio e alle eccellenze del nostro paese, porterà i telespettatori a Trieste.

Il viaggio di Fabrizio Rocca avrà inizio da Piazza Unità D’Italia, la piazza più grande d’Europa affacciata sul mare. Le tappe successive saranno un’antica torrefazione, dove si parlerà della passione dei triestini per il caffè, un incontro con un maestro pasticcere che cuoce dolci austroungarici in un forno a legna del 1837, e il Castello di Miramare, dove Rocca vedrà i luoghi della storia d’amore tra Carlotta del Belgio e Massimiliano D’Asburgo.

Monica Rubele (una delle due inviate insieme a Karina Marino con cui si alternerà ogni settimana), invece, andrà alla scoperta della cattedrale del santo patrono San Giusto e della sua storia.

Infine, ci sarà un breve spazio dedicato alle curiosità sul meteo dell’estate, con il meteorologo Massimo Martinelli.

Bellissima Italia è un programma di Carlotta Ercolino, Stefania Bove, Paola Mantovano e Marcello Vilella, a cura di Valentina Loreto e con la regia firmata da Manola Romizi.

Dopo la messa in onda della prima puntata, su TvBlog sarà disponibile una recensione.