Andiamo a 110: il Superbonus spiegato bene

Rai 2 ha scelto Carolina Rey per Andiamo a 110, un nuovo programma in onda alle 10.45 ogni sabato per promuovere l’utilizzo del Superbonus 110 %, una misura governativa che consiste in una detrazione del 110% che si applica alle spese documentate allo scopo di migliorare l’efficientamento energetico e/o sismico degli immobili in proprietà o in uso, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il programma dura davvero una manciata di minuti, ma tanto basta per definirlo un valido strumento per incentivare all’uso di questa agevolazione. Le storie proposte all’interno del programma sono molto interessanti, mentre la Rey, uno dei volti in rampa di lancio in viale Mazzini, si conferma una delle risorse giovani maggiormente valide in circolazione, con domande chiare e puntuali.

Potrebbe perplimere eventualmente la collocazione oraria infelice, quindi consigliamo di fruirne tramite Raiplay.

Andiamo a 110, anticipazioni prima puntata 5 giugno 2021

Prende il via oggi alle 10.45 su Rai 2 Andiamo a 110, programma nel quale verrà trattato il tema del Superbonus 110%, scoprendo in giro per l’Italia le storie di tutti quei cittadini che hanno colto al volo quest’opportunità, proiettando la propria casa verso il futuro.

Si tratta di una trasmissione condotta da Carolina Rey, in cui si parlerà di abbattimento dello spreco energetico, di miglioramento della qualità della vita e del proprio benessere, di sicurezza e di antisismica. Lavori di norma costosi che, in questo caso, sono gratuiti per chiunque. Andiamo a 110 ha l’ambizione di rendere pubblico il messaggio implicito di questa opportunità: far ripartire l’economia del nostro Paese dalla propria abitazione.

In ognuno di questi appuntamenti settimanali troverà spazio l’approfondimento di un caso di superbonus finito e uno in corso, più grande, che non concerne un’abitazione, ma un intero borgo. Compito di Carolina Rey sarà fare il punto su quanto ancora bisogna semplificare allo scopo di rendere più snello il processo che porta al Superbonus.

Insieme a lei, in questo caso, sarà presente il presidente della Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e una personalità di spicco del settore. Andiamo a 110 è programma in convenzione Rai Com/Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri.

Si tratta come avrete avuto modo di capire di una trasmissione di servizio pubblico per promuovere l’utilizzo di questo strumento. La conduzione è affidata a un volto in rampa di lancio come Carolina Rey, che si è fatta le ossa su Rai Gulp e negli ultimi tempi è diventata nota al grande pubblico imitando tra le altre Britney Spears a Tale e Quale Show (qui la nostra intervista), oltre ad essere ospite ricorrente di Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino e di Oggi è un altro giorno presentato su Rai1 da Serena Bortone. In ogni caso al termine della prima puntata ne troverete la recensione qui su TvBlog.