Il Nostro Capitale Umano diretta puntata 19 settembre 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone sabato 19 settembre 2020

Prima puntata seconda stagione Il Nostro Capitale Umano su Rai2

“Il Nostro Capitale Umano” torna sempre su Rai2 con una seconda edizione da sabato 19 settembre alle ore 9.20. La trasmissione in collaborazione con Assosomm (Associazione Italiana delle agenzie per il lavoro), vuole raccontare il mondo del lavoro attraverso storie di orientamento, formazione e riqualificazione professionale. Esempi positivi di come la domanda si incontra con l’offerta grazie alle agenzie per il lavoro, ai fondi per la formazione e per il welfare. Nel corso delle otto nuove puntate, della durata di 44 minuti circa, l’ideatrice, autrice e conduttrice Metis Di Meo ci porterà in viaggio attraverso l’Italia a conoscere i distretti produttivi, le aziende e gli ambiti professionali nei quali si svolgono le storie dei protagonisti. Storie reali che Metis Di Meo farà conoscere agli spettatori per raccontare da vicino il mondo del lavoro tra consigli, emozioni e riflessioni; esempi positivi per comprendere, più semplicemente, quali strumenti oggi si hanno a disposizione nella ricerca di un percorso di vita professionale. Vanno ad aggiungersi approfondimenti e consigli efficaci, affidati di volta in volta ad esperti del settore delle agenzie per il lavoro, delle pari opportunità, della formazione, del diritto del lavoro, del welfare. Periferie urbane, distretti produttivi e settori industriali ancora inesplorati faranno da sfondo alle tante storie professionali e personali.

Il Nostro Capitale Umano 2, anticipazioni prima puntata, 19 settembre 2020

Nella prima puntata della seconda stagione de "Il nostro Capitale Umano" sarà ad Avellino e accenderà i riflettori sull'industria dell'Automotive e su una grande multinazionale tedesca che ha deciso di investire sul territorio irpino, creando posti di lavoro e portando il proprio stile della formazione duale. Conosceremo le storie di Angela, direttrice della logistica e Maurizio, operaio di macchine CNC. Nella seconda parte del programma Metis Di Meo si sposterà in Puglia, tra Barletta e Trani, per parlare di categorie protette. Il protagonista questa volta è Antonio, atleta paralimpico non vedente che attualmente lavora nella casa circondariale della provincia di BAT e si soffermerà sull'importanza dei corsi di formazione per mettere alla pari i non vedenti nel mondo del lavoro. Incursione vip della prima puntata: il designer Giorgetto Giugiaro.



Il Nostro Capitale Umano, seconda stagione, credits

“Il Nostro Capitale Umano”, nella sua seconda edizione, è patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Particolare attenzione viene data alle aziende della Green e Blue economy ed alle professioni sostenibili del futuro. Questo grazie al canale diretto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che patrocina l’iniziativa. ll programma televisivo punta a mettere in luce il Made in Italy, le aziende del settore primario e l’auto-imprenditoria, per questo è patrocinato anche dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. “Il Nostro Capitale Umano” è un programma in convenzione fra Assosomm e Rai Com, in crosspromotion con Rai Radio1 e in media promotion con Rai Play, il portale Rai dove trovare tutte le puntate e i contenuti del programma.