Sono in corso in queste settimane le registrazioni delle interviste della nuova serie di Belve in arrivo nei martedì sera di Rai2 dal prossimo 19 novembre. TvBlog vi ha già dato conto nei giorni passati delle varie “vittime” che si metteranno a nudo di fronte al mitico quadernetto di Francesca Fagnani, dal quale la conduttrice trae spunto per le domande ai suoi ospiti. Belve fra i programmi di punta del prime time di Rai2, insieme a Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino in arrivo a fine gennaio sulla seconda rete.

Oggi siamo in grado di darvi un’altra ospite, anzi meglio dire vittima, della nuova stagione di Belve. Si tratta di un volto molto popolare al pubblico della televisione italiana. Il riferimento è a Mara Venier. Dunque la conduttrice e condottiera della Domenica in di Rai1 ha ceduto alle lusinghe di Francesca Fagnani, che per altro è stata già ospite nella scorsa stagione di Domenica in proprio per lanciare il suo programma.

Mara sta attualmente conducendo la stagione 2024.2025 di Domenica in, quella che lei ha definito quale ultima del suo lunghissimo sodalizio con lo storicissimo varietà della domenica pomeriggio di Rai1 inventato da Corrado Mantoni nel 1976. Programma nato per fare concorrenza all’Altra domenica di Renzo Arbore partita qualche mese prima sulla Rete 2 di Massimo Fichera. Mara condurrà anche da oggi pomeriggio sulla prima rete dalle ore 14, a cura della direzione intrattenimento day time di Angelo Mellone il nuovo programma dal titolo Le stagioni dell’amore.

Ma torniamo al tema centrale del nostro post, ovvero Belve e alla partecipazione come vittima di Francesca Fagnani di Mara Venier, che stavolta si metterà dall’altra parte della barricata. Non sarà lei cioè a condurre il gioco, ma dovrà rispondere alle domande della Fagnani. Il risultato sarà visibile alla prima puntata del nuovo ciclo di Belve, diretto e condotto dall’ottima Francesca Fagnani, nel prime time del martedì di Rai2 dal 19 novembre.