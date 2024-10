Mancano ormai solo poche settimane alla partenza della nuova edizione di Belve. Il talk show che presidia il prime time del martedì di Rai2 prenderà il via il prossimo 19 novembre sempre con la conduzione di Francesca Fagnani. Sono in corso le registrazioni delle interviste che vedremo nel corso delle puntate di questa edizione autunno 2024 del celebre talk della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Le “vittime” della nuova edizione di Belve

TvBlog vi ha già dato conto di alcune delle possibili “vittime” di Francesca Fagnani, ricordiamo Valentino Rossi, Federica Pellegrini, Elisabetta Canalis. Ed ancora Andrea Giambruno e Antonio Cassano. Oggi siamo in grado di aggiungere un’altra “vittima” di Francesca Fagnani dell’edizione 2024 di questo che ormai è diventato uno dei programmi più popolari e certamente più visti della seconda rete della televisione pubblica.

Valeria Golino a Belve

Si tratta di Valeria Golino. L’attrice napoletana, classe 1965, inizia la sua carriera come modella ad Atene. Poi viene notata dalla regista Lina Wertmuller che la chiama per prendere parte a due suoi film. Ma la prima parte da protagonista le viene offerta da Peter Del Monte nella pellicola Piccoli fuochi.

La carriera di Valeria Golino

Nel 1986 vince la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia per Storia d’amore. A fine anni ottanta Valeria si trasferisce a Los Angeles, in questo periodo avviene la sua chiamata in alcune pellicole americane. Ricordiamo Rain Man l’uomo della pioggia, accanto a Tom Cruise e Dustin Hoffman. Per Valeria Golino non solo cinema ma anche serie TV. Ricordiamo La vita che verrà, In treatment e The morning show. Valeria Golino è anche sceneggiatrice e produttrice. Come regista ricordiamo Miele del 2013 ed Euforia. C’è anche la regia in una serie Tv basata sull’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza, ovvero L’arte della gioia.