Si aggiunge un personaggio nella lista delle vittime di Francesca Fagnani della nuova serie di Belve in arrivo su Rai2

Proseguono le registrazioni delle interviste “fameliche” di Francesca Fagnani alle compiacenti vittime di Belve, il programma prodotto dalla direzione intrattenimento prime time di Marcello Ciannamea. Dopo tutti i personaggi che TvBlog vi ha anticipato nel corso di queste ultime settimane, oggi è la volta di darvi conto di un nuovo personaggio che farà parte del cast della nuova edizione del programma di Rai2.

La trasmissione del prime time del martedì sera di Rai2 torna fra qualche settimana partendo da una intervista ad Andrea Giambruno che si annuncia particolarmente interessante ed attraente. Ricca di spunti e di verità che andranno ad impreziosire il kick off della collezione autunno-inverno 2024 di Belve.

Proprio nei giorni scorsi è stata registrata una intervista a Flavia Vento, prossima ospite dunque del nuovo ciclo del programma di Francesca Fagnani. Flavia Vento, che televisivamente parlando in molti ricordano come la ragazza dentro al cubo di plexiglass nel varietà di Teo Mammucari Libero, è stata spesso e volentieri al centro delle cronache rosa nazionali per il suo presunto flirt con l’ex capitano della Roma Francesco Totti.

Relazione mai confermata dallo stesso Totti neppure dopo la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Le ultime apparizioni televisive di Flavia Vento sono state a Back to school e alla Pupa e il secchione nel 2022. La ricordiamo inoltre concorrente a L’isola dei famosi nel 2008 e nel 2012 e al Grande fratello VIP 5. Più lontana nel tempo la sua esperienza a La Fattoria su Italia 1 nel 2004.

Pare che la Vento durante la registrazione di Belve abbia glissato alla domanda di Francesca Fagnani su Totti. Ma per capire cosa ha detto esattamente nell’intervista non resterà che attendere la messa in onda della relativa puntata.