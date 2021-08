Bake Off Italia 2021: quando inizia, chi presenta, giudici, concorrenti

Bake Off Italia 2021 è la nona edizione del bakery show di Real Time. Condotto fin dai suoi esordi da Benedetta Parodi, il programma è la versione italiana del format britannico The Great British Bake Off, in onda in patria su BBC e prodotto per l’Italia da Banijay ed è un appuntamento ormai fisso del venerdì sera del canale 31 del DTT. Negli anni è cambiata la composizione della giuria, all’inizio formata solo da Ernst Knam e Clelia D’Onofrio, ma nel corso degli anni ci sono state new entries, rapide uscite e nuove colonne: ricordiamo nella quarta edizione l’ingresso di Antonio Martino, cui subentra un anno dopo Damiano Carrara, ormai ingrediente irrinunciabile non solo per Bake Off ma per l’intero palinsesto Real Time; nel 2020 poi l’apparizione di Csaba dalla Zorza, anche lei meteora.

Quando inizia Bake Off Italia 2021?

Bake Off Italia 2021 inizia venerdì 3 settembre e va in onda per 14 settimane con puntate da 90′, seguendo un format ormai consolidato da anni. La finale della nona edizione va in onda il 4 dicembre 2021.

Chi presenta Bake Off Italia 2021?

Alla guida del programma c’è sempre Benedetta Parodi, l’unica ad aver sempre condotto il main format di quello che è ormai un universo narrativo, tra spin-off Junior e Vip e vari speciali per beneficenza ed ex concorrenti.

Chi sono i giudici di Bake Off?

Per la quinta stagione consecutiva, la giuria di Bake Off Italia è formata da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Non ci sarà quest’anno Csaba dalla Zorza, rimasta un solo anno – e non in tutte le puntate, come la D’Onofrio – sotto il tendone del programma.

Bake Off Italia 2021, puntate

Sono 14 le puntate di Bake Off Italia 2021: si parte il 4 settembre, si finisce il 4 dicembre. Le registrazioni del programma sono iniziate il 10 maggio e sono andate avanti fino alla fine di luglio 2021 nel tendone allestito per il terzo anno consecutivo nei giardini di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore (MB). La puntata natalizia è stata girata a fine luglio.

Chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 2021?

Il numero di concorrenti a inizio stagione varia di anno in anno, a seconda di come sono organizzati i casting e soprattutto a seconda del ‘pathos’ che si vuole dare alla prima puntata, che vede subito una o più eliminazioni o forme di spareggio per decidere chi avrà davvero una propria postazione sotto il tendone. Nella prima edizione in epoca Covid, ovvero quella dello scorso anno, non ci furono sfide eliminatorie, ma direttamente l’ingresso dei 16 prescelti che gareggiarono nelle prime settimane a blocchi di 8 per evitare assembramenti.

Tra i possibili 16 del 2021 potrebbe però esserci Peperita, prima drag queen a essere selezionata per il programma che però dovette lasciare alla prima puntata per una caduta che la costrinse a dire addio a Bake Off. Chissà che non sia ripescata per la nona edizione.

BOI 2021, prove ed esterne

Sempre tre le prove previste per i concorrenti: la prova creativa, la prova tecnica e la prova sorpresa.

Tra le esterne di quest’anno, previste prove a Portocervo, Perugia, Trentino.

BOI 2021, gli ospiti

Come vuole la tradizione, ogni puntata – o quasi – ha un suo ospite, soprattutto quelle più vicine alla finale, in cui c’è bisogno di riempire la mancanza di concorrenti. Già noti due ospiti della nona edizione: sotto il tendone, infatti, ci saranno di sicuro il pastry chef Renato Ardovino, storico volto di Real Time, e la regina del 2021 Orietta Berti.

Bake Off Italia 2021 streaming

Bake Off Italia va in onda in chiaro su Real Time (DTT, 31) ogni venerdì dalle 21.10 e in streaming su Discovery+, dove poi tutte le puntate sono disponibili on demand.