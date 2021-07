Bake off Italia 9: Orietta Berti e Renato Ardovino ospiti di puntata (foto)

In queste settimane, si stanno registrando le puntate della nuova stagione di ‘Bake off Italia’, il talent per pasticceri in erba, condotto da Benedetta Parodi, che, come ogni anno, inaugurerà la nuova stagione di Real Time. Scrutando i profili social della presentatrice e dei riconfermatissimi giudici (Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara) possiamo scorgere un vero e proprio spoiler che ha il nome ed il volto di Orietta Berti, regina incontrastata dell’estate 2021 con il singolo ‘Mille‘, inciso assieme a Fedez e Achille Lauro.

Blogtvitaliana.it, invece, anticipa la presenza di Renato Ardovino, in onda, su Food Newtork con ‘La dolce bottega di Renato’. Sono tanti i volti di rete che, negli ultimi anni, hanno varcato le porte del tendone di ‘Bake off’, da Federico Fashion Style a Donna Imma Polese (e l’inseparabile marito Matteo Giordano) de ‘Il castello delle cerimonie’.

Il periodo d’oro dell’Usignolo di Cavriago

La Berti, quest’anno, sta vivendo una seconda giovinezza artistica. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2021 (a ventinove anni dalla sua partecipazione) con ‘Quando ti sei innamorato’ (nono nella classifica finale), l’Usignolo di Cavriago è diventata la regina dei social. Con la hit estiva ‘Mille’, la raffinata interprete si ritrova al primo posto (da ormai cinque settimane ed ha guadagnato il doppio disco di platino) sbaragliando la concorrenza (non succedeva dal lontano 1965). Nei prossimi mesi, la Berti vestirà i panni di coach in ‘The Voice Senior’ (al posto del duo Al Bano – Jasmine Carrisi). Quale sarà il prossimo coup de théâtre per sorprendere, ancora una volta, i propri fan?