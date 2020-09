Bake Off Italia 2020, Peperita costretta a lasciare il Tendone (anzi, non ci arriva neppure...)

Di Giorgia Iovane venerdì 4 settembre 2020

Peperita, prima drag queen in gara a Bake Off Italia, eliminata prima ancora di iniziare.

Doveva essere il punto di forza del cast dell'ottava edizione di Bake Off Italia e invece Peperita esce di scena ancor prima di mettere le mani in pasta. La drag queen più attesa della stagione tv italiana lascia Bake Off 2020 senza neanche mettere piede sotto al tendone di Villa Borromeo d'Adda. Una caduta rimediata proprio prima di arrivare sul set per la sua prima prova l'ha costretta a lasciare il programma. Ha dato però appuntamento 'a presto': immagino che il suo personaggio sarà recuperato in uno degli spin-off del brand, che non mancheranno da qui alla Primavera 2021.

Al suo posto arriva una concorrente 'a sorpresa', ovvero Maria, che arriva dalla provincia di Caserta: nessuna speranza di evitare una prima eliminazione, quindi, per i concorrenti 'restanti', alle prese con la prima prova eliminatoria. Per permettere a tutti di presentarsi al pubblico, i 16 concorrenti sono stati divisi in due gruppi da 8: per tutti la stessa prova, ovvero preparare una Torta Curriculum che racconti ai giudici e al pubblico la propria formazione di pasticceri e che persone sono.

"La parola d'ordine di questa edizione è 'imprevedibilità'" aveva detto Benedetta Parodi accogliendo i 16 concorrenti. Aveva decisamente ragione. Il 37enne Giacomo, in arte Peperita, deve quindi lasciare l'avventura di Bake Off, ma siamo quasi certi che tornerà...