Valeria Marini a Chiamami Radio2: “Tornare al GF era nei miei piani, vi spiego cos’è successo con le mele”

Valeria Marini a Chiamami Radio2 parla del nuovo singolo Divina e successivamente torna ad affrontare quello che gli esperti hanno definito Mela Gate dopo la partecipazione al GFVip.

Valeria Marini è una delle rappresentanti più fulgide dello spettacolo italiano. Presenza televisiva, ma non solo. Anche un vero e proprio simbolo generazionale che ha fatto della performance artistica un valore aggiunto. Al punto che, oggi, quando si parla di catalizzare l’attenzione sul piccolo schermo non è possibile fare a meno di pensare a lei: non solo per la bellezza disarmante che ancora sprigiona, ma anche per la capacità di creare tormentoni intramontabili. L’ultimo in ordine di tempo: “Baci stellari”.

Ai microfoni di Radio2, nel corso del programma condotto da Federica Elmi e Agostino Penna, la donna ha parlato dell’importanza della musica: “Per me è vita, riesce a farti superare tutto. È sufficiente una canzone per mettersi alle spalle i momenti più complicati e andare avanti” e dell’ispirazione artistica che continua ad avere.

Valeria Marini a Chiamami Radio2

L’ultimo suo singolo, infatti, si chiama Divina! Un inno alla spensieratezza in quest’estate che ha molto da dire anche a livello compositivo. Valeria Marini, tuttavia, non è solo musica ma anche tanto intrattenimento. Il suo posto è la televisione: recentemente l’abbiamo vista al Grande Fratello Vip.

La nota attrice e cantante è tornata nella casa più spiata di Cinecittà come special guest ed è stata protagonista di quello che gli esperti hanno definito come “mela gate”. La donna ha infatti, suo malgrado, ingerito delle mele che non erano sanissime. Facevano parte dell’arredo, ma riguardo alla bontà del frutto c’era più di una rimostranza.

Il ritorno al GFVip

Marini ha raccontato quegli attimi particolarmente complessi: “Mi è stata vicino Alessandra Mussolini che è arrivata immediatamente a sincerarsi delle mie condizioni. Mi era stato detto che le mele fossero buone, ma evidentemente non era così. Io ho sciacquato i frutti, ma evidentemente non è bastato”.

A parte questo spiacevole episodio, Valeria Marini ha precisato che tornare al Grande Fratello è stata una grande emozione: “Per me è sempre un piacere. Avrei dovuto farlo prima, ma avevo un progetto che ho portato successivamente a termine. Poi, una volta liberata, sono tornata a varcare la porta rossa. Sempre una bella esperienza”.

“Divina” e non solo

L’attrice ha concluso dicendo che la sua carriera è ancora ricca di stimoli e cose da fare. Il prossimo anno la vedremo sul piccolo schermo, ma per il momento non ha fatto spoiler. Quello che conta è sapere che Valeria Marini continua a essere presenza fissa in televisione e non solo. A conferma di un feeling con il pubblico propriamente “stellare”.

L’empatia non termina quando si spengono le luci, il successo per Valeria Marini ormai non è una meta ma un traguardo acquisito da gestire. Il tempo e gli impegni lavorativi determinano che, finora, ci sta riuscendo egregiamente. Il progetto più stimolante, per lei, infatti è quello che deve ancora fare.

Aspettative e possibilità

È sufficiente questo per capire che la sua ambizione professionale è sempre viva e la voglia di mettersi in gioco è ancora tanta. Divina, come afferma il singolo, perchè riesce a guardare lontano senza smarrire un background fatto di possibilità e aspettative con qualche sogno nel cassetto ancora da coltivare. Nel frattempo, basta premere il tasto Play.