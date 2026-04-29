Martedì è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Paola Caruso è l’eliminata. Valeria Marini entra, sconvolge tutto e se ne va nel giro di quarantotto ore. Francesca Manzini rivela un fidanzato misterioso ma nessuno le crede. Ilary Blasi festeggia quarantacinque anni in diretta. Una puntata in cui le donne hanno dominato — non sempre in modo edificante

Grande Fratello Vip: Valeria Marini stellare e indigesta, Francesca Manzini si incarta. Paola Caruso eliminata | Sintesi e pagelle

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata forse una delle migliori in assoluto per dinamica e ritmo. Con le donne ancora una volta protagoniste assolute del cast, anche se non sempre in modo del tutto costruttivo.

Un momento in cui il reality show funziona esattamente come dovrebbe: da manuale, con dinamiche accese, personaggi riconoscibili, momenti di televisione pura anche nel senso meno nobile del termine.

Baci stellari

Valeria Marini che entra e scompiglia tutto in quarantotto ore. Francesca Manzini che rivela un fidanzato segreto e ottiene in cambio l’incredulità generale. Paola Caruso che esce con gli stessi toni esagerati ed eccessivi con cui era entrata. E un cast maschile talmente defilato da sembrare arredamento.

Grande Fratello, cosa è successo nella tredicesima puntata

La serata si è aperta con gli auguri a Ilary Blasi, che ha festeggiato in diretta i suoi quarantacinque anni. Il fidanzato Bastian Muller aveva già mandato una dedica via Instagram, i figli Chanel e Cristian Totti si erano aggiunti sui social. In studio, gli auguri di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Poi, conclusa la parentesi, la gara entra nel vivo, come da programma.

La prima parte della puntata ha ruotato attorno all’ingresso di Valeria Marini — entrata domenica come ospite temporanea — e allo scontro immediato con Antonella Elia, riattivato nel giro di ore da un’antipatia storica che le due non si sono mai curate di dissimulare. Una sorta di handicap per l’unica concorrente già certa della finale che, forse anche per questo, nelle ultime giornate era sembrata un po’ seduta e meno dirompente.

Balletti

Le donne della Casa si sono esibite in un medley dedicato a Raffaella Carrà, diretto da Francesca Manzini nel ruolo di coreografa — ruolo che, si scoprirà, non aveva mai ricoperto nella vita reale. Per la verità vedendo il risultato si era capito. Una roba tremenda; trash come poche.

Gli uomini hanno risposto con Material Girl di Madonna, con Valeria Marini in veste di diva trasportata a spalla dai coinquilini. Il commento di Selvaggia Lucarelli, ripreso da tutti i presenti: sembrava il trasporto della statua del Santo Patrono. Anche se apparentemente i portatori delle confraternite sembravano meno sofferenti.

Il momento più sentimentale è stato quello dedicato a Paola Caruso: la lettera della madre biologica Imma, l’ingresso del figlio Michele, le lacrime. Un passaggio autentico in mezzo a settimane di urletti e scontri a tratti davvero stucchevoli.

Il fidanzato di Manzini: chi l’ha visto?

Il caso Francesca Manzini ha occupato buona parte della seconda metà della trasmissione: la concorrente ha dichiarato di avere un uomo fuori dalla Casa, di cui non può rivelare l’identità per proteggerlo. Una confessione che ha scatenato la reazione di Alessandra Mussolini — convinta si trattasse di una bugia — e l’intervento chirurgico di Selvaggia Lucarelli, che ha ricordato come il programma avesse persino aperto un casting per trovarle un fidanzato, senza che lei dicesse assolutamente nulla a riguardo. Dal Grande Fratello a Chi l’ha visto è un attimo.

Alvin, conduttore insieme a Michelle Hunziker di Battiti Live, in onda da questa sera, è entrato come ospite speciale per la sfida musicale donne contro uomini. Ilary che augura un Montezuma alla collega tramite Alvin è un reel da record a parte.

E infine l’eliminazione: con Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Paola Caruso al televoto l’eliminata è quest’ultima. Un vero plebiscito: appena l’8.52% dei voti per la Bonas con Mussolini al 39.19%, Ilardo al 26.26%, Berry al 26.03%.

Il meccanismo della graticola ha poi stabilito i nomi per il secondo finalista: Renato Biancardi e Alessandra Mussolini, posizionati sulle caselle gold, hanno scelto rispettivamente Francesca Manzini e Marco Berry come candidati. I nominati da tutti gli altri sono Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raul Dumitras. Il televoto per il secondo finalista si chiuderà il 5 maggio, giorno della prossima messa in onda.

Il Grande Fratello, le pagelle

Valeria Marini — 8

Quarantotto ore nella Casa, un malore gastrico, uno scontro con Antonella Elia che era nell’aria da vent’anni e un’uscita senza drammi. Operazione compiuta. Valeria Marini sa esattamente cosa fa quando entra in un programma come questo: porta caos nemmeno troppo controllato, occupa lo spazio con la convinzione di chi non ha mai avuto dubbi sulla propria centralità, e lascia il campo quando il compito è finito.

Il malore da mela avvelenata — con Mussolini che ha fornito in diretta una descrizione anatomica delle conseguenze che potevamo anche risparmiarci — è diventato il momento più commentato della settimana sui social. Funziona così. Piaccia o no.

Ilary Blasi — 8

Quarantacinque anni in diretta, un’ironia intatta e la battuta su Alvin — “salutami Michelle, spero che si prenda il virus di Valeria” (le due non si sopportano) che è già diventata clip autonoma. Blasi gestisce questo cast impossibile e sbilanciato con la leggerezza di chi ha smesso da tempo di prendersi sul serio, e questo è il suo punto di forza principale.

Il compleanno in diretta non ha pesato, che perseguita qualsiasi personaggio Mediaset di qualunque trasmissione è stata quasi una nota leggera. Temevamo di vedere comparire Pier Silvio, ieri festeggiava gli anni anche lui… Liberi!

Selvaggia Lucarelli — 7

Pochi interventi, tutti centrati. Il paragone con Taylor Swift rivolto alla Manzini — “non è che se dici che sei fidanzata parte la caccia all’uomo, non sei Taylor Swift” — è una delle più belle della serata. Il commento sulla statua del Santo Patrono durante l’esibizione degli uomini con la Marini chiude il cerchio.

Selvaggia Lucarelli in questa edizione lavora per sottrazione: colpisce quando serve e tace quando gli altri fanno rumore. Cosa che, bisogna riconoscerglielo, alza la media.

Cesara Buonamici — 7.5

Presenza stabile, interventi nell’area della ragionevolezza. In questa puntata la lettura sull’atteggiamento di Mussolini nei confronti di Todaro era corretta, chiara, spiegata in modo documentale. Ma cosa più importante corretta.

Alessandra Mussolini — 7

Sta reggendo il programma insieme ad Antonella Elia, e questo è fuori discussione. La sua reazione alla confessione sentimentale della Manzini — definita “falsona” senza mezze misure — è televisione nel senso più diretto del termine. Il rischio, segnalato anche nelle puntate precedenti, è solo la ripetitività: un personaggio inizia a girare su se stesso. Ma che per ora regge.

Antonella Elia —, 6

La finale conquistata con largo anticipo si sente: Elia è meno concentrata, più dispersiva. La critica ai vestiti di Valeria Marini — troppo corti per la sua età — è l’intervento meno felice della serata, e Mussolini ha avuto buon gioco a replicare. Resta la concorrente più presente del cast, ma la certezza della finale ha indubbiamente tolto tensione al personaggio.

Francesca Manzini — 4

Il fidanzato misterioso cui nessuno crede, la storia del diplomatico a Washington già smentita in serata, il casting aperto dal programma per trovarle un partner mentre lei taceva: Manzini ha costruito per settimane una narrativa di donna sola in cerca d’amore e poi ha cambiato storia all’ultimo.

Il risultato è che ora deve difendere contemporaneamente la versione nuova e ammettere quella vecchia era falsa. Operazione complicata, gestita peggio.

Paola Caruso — 5

Il momento con il figlio Michele è stato il più autentico di tutto il suo sofferto percorso. Tutto il resto — gli scontri, i toni sopra le righe, l'”autoproclamazione” a regina della Casa — non ha convinto né il pubblico né i coinquilini. L’8.52% dei voti la dice lunga. Esce come è entrata: a volume alto ma soprattutto senza avere mai convinto il pubblico.

Il cast maschile — Renato Biancardi, Raul Dumitras, Marco Berry, Raimondo Todaro — 5

Potrebbero essere sostituiti con dei cartelloni senza che la puntata cambiasse di una virgola. Todaro esiste nel programma principalmente come oggetto del desiderio di Mussolini e Manzini. Gli altri tre sono presenze necessarie al meccanismo del televoto e mai funzionali. Non aggiungono quasi nulla a una edizione quasi completamente ed esclusivamente femminile.