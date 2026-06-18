Piazza del Popolo diventa un megaconcerte: tutti i big del Tim Summer Hits su Rai

Tim Summer Hits su Rai1: oltre 80 cantanti in Piazza del Popolo con Carlo Conti e Andrea Delogu. Il cast e le date della messa in onda

Se c’è una certezza nel palinsesto estivo della televisione pubblica, è che la musica non è più un semplice riempitivo, ma il vero motore dell’intrattenimento nei mesi caldi. Rai1 decide di non badare a spese in termini di presenze e trasforma la Capitale nel cuore pulsante del pop nostrano. Da domenica 21 a mercoledì 24 giugno, la storica cornice di Piazza del Popolo a Roma ospiterà le registrazioni del Tim Summer Hits, una kermesse che quest’anno punta tutto su un cartellone faraonico, superando la soglia record degli ottanta artisti sul palco.

A governare un traffico di talenti così imponente ci sarà una coppia ormai collaudatissima, arrivata al terzo anno consecutivo di conduzione: Carlo Conti e Andrea Delogu. Il loro affiatamento, fatto di ritmo televisivo e competenza musicale, rappresenta la polizza assicurativa della rete. La vera novità di questa edizione risiede però nelle incursioni dietro le quinte e sul palco, affidate alla comicità di Federico Basso, che presidierà le prime due serate, e di Cristiano Militello, che raccoglierà il testimone per la seconda metà dell’evento.

I cantanti del momento: chi salità sul palco

La lista dei convocati è un instant-movie di ciò che passa oggi nelle radio, nelle piattaforme di streaming e nei trend dei social media. Si va dai pesi massimi del pop da classifica come Annalisa, Irama, i Pinguini Tattici Nucleari e The Kolors, fino alle penne più raffinate del cantautorato romano e nazionale come Fulminacci, Tommaso Paradiso ed Ermal Meta. Non mancherà la quota urban e rap, rappresentata da nomi del calibro di Ernia, Emis Killa, Nayt e l’accoppiata J-Ax e Fedez, oltre a vecchie glorie che sanno ancora come far saltare le piazze, da Raf a Marco Masini, fino alle icone della trasgressione leggera come Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini. C’è spazio anche per la freschezza dei talent, con il neo-vincitore di Amici Lorenzo Stalvetti e la freschezza di Sarah Toscano.

L’appuntamento sul piccolo schermo è fissato per metà luglio, con una programmazione che occuperà la prima serata di Rai1 in modo strategico. Il calendario delle messe in onda prevede il debutto venerdì 17 luglio, per poi proseguire martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio. Per i nostalgici e per chi si fosse perso qualche passaggio, il sipario calerà ufficialmente venerdì 7 agosto con una serata speciale battezzata “The Best Of“, interamente dedicata a raccogliere i momenti più iconici e i tormentoni più riusciti del pacchetto romano.

Come ormai consuetudine per i grandi eventi multimediali, la kermesse viaggerà su più binari. Rai Radio2 garantirà la copertura radiofonica in tempo reale con le interviste e le curiosità dal backstage curate da Nicol Angelozzi, mentre per la fruizione in streaming e on demand l’intero show sarà blindato all’interno del catalogo di RaiPlay. La sfida agli ascolti estivi è lanciata: Rai1 scende in campo con l’artiglieria pesante.