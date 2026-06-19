Caterina Balivo si avvia al gran finale: quando va in onda l’ultima puntata de La Volta Buona

Il daytime pomeridiano di Rai 1 si prepara a salutare uno dei suoi appuntamenti fissi. Per il talk condotto da Caterina Balivo è giunto il momento di tirare le somme di una stagione intensa e di dare il via alle battute finali prima della consueta sosta per i mesi più caldi dell’anno. La rete ammiraglia della tv di Stato ha infatti pianificato la chiusura della programmazione ordinaria dello show, che si congederà dal proprio pubblico con un ciclo di appuntamenti interamente rimodellato per l’occasione.

Il calendario della chiusura e i temi dell’ultima settimana di trasmissione

La marcia verso l’epilogo stagionale prenderà il via lunedì 22 giugno, per poi concludersi ufficialmente con l’ultima puntata in diretta prevista per venerdì 26 giugno, come sempre a partire dalle ore 14.00. Per questa cinquina d’addio, la struttura del format subirà una variazione di registro, abbandonando le consuete dinamiche invernali per aprirsi a atmosfere più leggere e fortemente orientate al costume e alla cronaca rosa della stagione estiva ormai alle porte.

Nelle ultime cinque puntate, il salotto del primo canale della Rai cambierà parzialmente veste. Il fulcro del racconto si sposterà all’esterno degli studi televisivi grazie al lavoro degli inviati della trasmissione, pronti a collegarsi dalle principali località balneari italiane per monitorare l’avvio delle vacanze e le tendenze del momento. Il salotto diventerà inoltre lo scenario per commentare i grandi matrimoni celebri che hanno caratterizzato le cronache del mese di giugno, alternando dettagli logistici, retroscena e testimonianze dirette dei protagonisti dei vari ricevimenti.

A completare questo percorso di chiusura ci sarà il ritorno dei “volti amici” e degli opinionisti ricorrenti che hanno popolato il programma durante l’anno, chiamati a ripercorrere i momenti salienti dell’edizione. Troveranno spazio, infine, gli ultimi approfondimenti legati alle rubriche di servizio focalizzate sulla cura della persona, sull’alimentazione corretta per i mesi caldi e sulla longevità, prima del definitivo passaggio di consegne ai palinsesti estivi della rete.