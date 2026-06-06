Sanremo 2027, oltre le date De Martino lancia un altro possibile “spoiler”: l’indizio su Vasco Rossi fa impazzire i fan

Stefano De Martino annuncia, con un post su Instagram, le date del prossimo Festival di Sanremo: la kermesse canora si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. L’annuncio social determina anche l’inizio della cavalcata da Direttore Artistico e conduttore da parte di Stefano De Martino, il volto dell’access prime time sale di livello. L’uomo è chiamato a scelte importanti anche sul piano del regolamento: in ballo c’è una possibile serata Eurovision che possa decretare il partecipante al campionato europeo della musica. Finora il vincitore della manifestazione accedeva di diritto a questa seconda fase.

Dal 2027 potrebbe non essere più così. Una serata precisa potrebbe determinare il partecipante al concorso internazionale, staccandolo dal vincitore di Sanremo. La manifestazione canora italiana, dunque, avrebbe diversi titoli all’interno di un unico format. Il vincitore dei big, quello delle nuove proposte e il riferimento canoro per l’ESC Ita. Una triade in grado di riformare il concorso musicale per antonomasia. Questa, però, non è l’unica possibile novità per il 2027.

Sanremo 2027, De Martino annuncia le date ufficiali

C’è la questione super ospite in corso. La canzone con cui De Martino ha annunciato le date della kermesse su Instagram è di Vasco Rossi. Indizio non da poco che ha già fatto emozionare i fan: le indiscrezioni, infatti, parlano di una possibile partecipazione de Il Blasco all’Ariston. L’invito in qualità di super ospite era stato già posto al Kom lo scorso anno da Carlo Conti. Proposta, per varie ragioni, rispedita al mittente.

Dopo 365 giorni, però, le cose potrebbero cambiare. In primis perchè Vasco Rossi festeggerà i 50 anni di carriera e poi perchè per l’occasione sta pensando a diverse iniziative. Una delle quali potrebbe essere proprio un ritorno all’Ariston in grande stile. Dopo quel “Vita Spericolata” che l’ha visto arrivare ultimo in classifica per poi aprire la strada verso un successo senza tempo. Corsi e ricorsi storici che potrebbero, dunque, coincidere con una nuova fase artistica.

Sogno Vasco Rossi

De Martino, in fin dei conti, cerca proprio questo: una svolta all’interno della manifestazione per scrivere a modo suo la pagina di storia recente che mancava all’interno dell’evento. Vasco Rossi potrebbe essere la chiave per farlo: se l’artista accettasse l’invito di De Martino all’Ariston, vorrebbe dire che il neo Direttore Artistico è stato in grado di convincere una star della musica laddove altri precedentemente hanno fallito. Vasco Rossi infatti ha sempre rifiutato le avances dei precedenti Direttori Artistici: da Conti a Fazio, passando per Amadeus.

Un sì a De Martino varrebbe molto più di un’investitura. Questo è quello che spera il volto dell’access prime time per entrare nell’Olimpo dei Direttori Artistici che hanno fatto la differenza tra passato e presente. Infatti gli affezionati non smettono di credere alla presenza di Vasco nella città dei Fiori a tempo debito. Al momento non ci sono conferme, esistono solo possibilità e speranze che se diventeranno fatti porteranno De Martino su vette inesplorate a livello mediatico. Da veterano del piccolo schermo potrebbe trasformarsi in cavallo di razza e, forse, non aspetta altro.