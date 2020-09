Bake Off Italia 2020, al via l'ottava edizione

Di Giorgia Iovane venerdì 4 settembre 2020

Bake Off Italia torna su Real Time con la sua ottava edizione.

Tempo di debutto per l'ottava edizione di Bake Off Italia: va in onda questa sera, venerdì 4 settembre, alle 21.15 su Real Time (DTT, 31) la prima puntata della nuova stagione che vede anche una new entry in giuria, Csaba dalla Zorza, direttamente da Cortesie per gli ospiti.

Il baking show di Discovery trova la sua padrona di casa, Benedetta Parodi, le sue colonne - ovvero Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara -, e il suo tendone, allestito sempre a Villa Borromeo d'Adda. Occhi puntate sulle prove, che restano nella forma quelle canoniche, ovvero la Creativa, la Tecnica e quella a Sorpresa, ma puntano sempre a sorprendere concorrenti e pubblico. E sono annunciati, infatti, meccanismi 'inediti'.

La prima puntata della nuova stagione solitamente serve a prendere dimestichezza con i concorrenti: i 12 aspiranti pasticcieri di questa edizione sono ormai diventati già volti familiari visto che Real Time li ha presentati a loop in queste ultime due settimane negli interstizi della sua programmazione. Ma vederli al bancone fa sempre un altro effetto.

Sarà anche l'occasione per vedere come la produzione ha 'recepito' nel racconto le misure anti-Covid: di certo non impedirà la presenza di ospiti. Tra i nomi attesi in questa edizione tanti volti del gruppo Discovery, peraltro adatti per festeggiare i primi 10 anni di Real Time che si celebrano proprio in questi giorni. A far visita a Benedetta Parodi & co. ci saranno, tra gli altri, Federico Fashion Style, Imma Polese e Matteo Giordano dal Castello delle Cerimonie, Enzo Miccio, Chiara Maci e Gino D’Acampo.



Bake Off Italia 2020, come seguirlo in diretta e in streaming

Bake Off Italia 8 - Dolci in forno è composto da 14 episodi da 90' ed è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Va in onda ogni venerdì alle 21.15 su Real Time (DTT, 31) e in streaming sul portale DPlay, dove saranno poi disponibili on demand dopo la prima visione.

L’hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.