Bake Off Italia 2020, le novità dell'ottava edizione

Di Giorgia Iovane venerdì 21 agosto 2020

Bake Off Italia 2020 debutta il 4 settembre: vediamo gli ospiti e le novità dell'ottava edizione.

L'ottava edizione di Bake Off Italia scalda i motori in vista del suo debutto, fissato per venerdì 4 settembre alle 21.20 come sempre su Real Time (DTT; 31). Sono stati presentati i 16 concorrenti di questa nuova edizione, con una rosa resa particolarmente interessante dalla presenza della drag queen Peperita, ma al di là del cast si annunciano novità nella struttura della gara.

In attesa dei dettagli, che arriveranno solo alla vigilia, pare di capire che le prove andranno oltre le tre canoniche sfide, ovvero la Prova Creativa, quella Tecnica e la Prova Sorpresa. Come si articoleranno, lo scopriremo una volta iniziata la gara, che prevede 14 puntate da 90', come sempre prodotte da Banijay Italia per Discovery Italia.

Ad affiancare la padrona di casa, Benedetta Parodi, non solo i quattro giudici, ovvero Clelia D'Onofrio, Ernst Knam, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza, ma anche una serie di ospiti, per lo più provenienti dal mondo Real Time. Il parterre infatti annovera Imma Polese e Matteo Giordano da Il Castello delle Cerimonie, Federico Lauri, meglio noto come Fashion Style, da Il salone delle meraviglie, lo stilista e wedding planner Enzo Miccio, pronto alla nuova edizione di Abito da sposa Cercasi Italia, la new entry nel mondo Discovery Gino D’Acampo, prossimamente com un talent show, il Maestro Pasticciere Sal De Riso, l’Ambasciatore Ufficiale della Cucina Giapponese in Italia Chef Hiro, la food blogger - e volto di Food Network - Chiara Maci e ovviamente la vincitrice della scorsa edizione, Martina Russo.

L'appuntamento quindi è vissato per venerdì 4 settembre per conoscere i nuovi concorrenti, le nuove prove, le nuove dinamiche tra i giudici ormai diventati quattro e anche per capire se e come il Covid ha cambiato le procedure e le gare.