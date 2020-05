Gino D'Acampo, Nove presenta al pubblico la sua nuova chef star

Di Giorgia Iovane domenica 24 maggio 2020

Gino D'Acampo è una star sulla tv britannica, ma è sconosciuto in Italia e così Discovery lo presenta al suo pubblico con un doc.

Who's that Gino? è il titolo scelto per il doc con cui Nove introduce al suo pubblico lo chef Gino D'Acampo e che andrà in onda domenica 24 maggio alle 22.45 sul canale 9 del DTT. Una mezz'oretta dedicata alla presentazione di una star tutta italiana della tv britannica di cui però i telespettatori nostrani non hanno mai sentito parlare o quasi. Il punto è che D'Acampo si candida a essere un nuovo volto per i fornelli Discovery, visto che prossimamente sarà alla guida di Restaurant Swap - Cambio Ristorante e Gino cerca chef (entrambi su Nove), e quindi c'è bisogno che i telespettatori inizino a familiarizzare con lui.

Da qui si può capire meglio la realizzazione e la messa in onda di Who's that Gino?, un documentario utile a ripercorrere la vita e la carriera in cucina e in tv di Gino D’Acampo, partito a soli 16 anni da Torre del Greco alla volta dell'Inghilterra con una valigia piena di amore per la cucina tradizionale trasmessagli dal nonno e che è diventato un imprenditore del settore, fattosi conoscere anche per i modi piuttosto sopra le righe. Sotto il regno di Elisabetta II Gino ha incontrato il successo e anche l'amore: qui si è sposato, ha dato vita al suo 'impero' che conta circa 50 tra ristoranti e bistrot tra UK, USA e Australia. Da qui alla tv britannica il passo è breve. I modi 'vulcanici' tanto cari all'immaginario oltre Manica hanno fatto il resto.

Come altri prima di lui, Gino torna in patria sulla scia della gloria conquistata altrove e si prepara al doppio debutto italiano. Intanto lo vediamo in questo doc prodotto da Wavy a Fremantle Unit per Discovery Italia.