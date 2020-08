Bake Off Italia 2020, i concorrenti

Di Giorgia Iovane mercoledì 19 agosto 2020

I concorrenti di Bake Off Italia, dal 4 settembre su Real Time.

Sono 16 i concorrenti di Bake Off Italia 2020, l'ottava edizione del baking talent di Real Time al via il prossimo 4 settembre in prima serata sul canale 31 del DTT. Otto uomini e otto donne provenienti da tutta Italia, di età diverse, come vuole la tradizione, per animare la nuova edizione di Bake Off, che vede sempre al comando Benedetta Parodi ma che testa per la prima volta la formula a quattro giudici, con l'innesto della new entry Csaba dalla Zorza nell'ormai rodato trio composto da Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara.

Le riprese dell'ottava edizione sono terminate da poco e quindi un vincitore è stato già proclamato: noi invece possiamo appena conoscere i 16 concorrenti che avranno a che fare con una gara diversa dal solito, ma che descriveremo in un altro post. Anche questa edizione sarà composta da 14 puntate da 90' prodotte

Passiamo piuttosto alla scoperta dei 16 concorrenti di Bake Off Italia 2020.





Bake Off Italia 2020 | Alessandra Gervasi

Alessandra ha 38 anni, ha due figlie, viene da Anzio e dice di avere una vita assolutamente normale con un marito bellissimo che adora. Ha bisogno solo della sua famiglia e averla le dà una grande felicità. Ma ha deciso di partecipare per ritagliarsi per la prima volta nella sua vita un momento per se stessa e dimostrare quello che sa fare. A parte la passione per la pulizia. Ma ai fornelli si dice pasticciona, anche se si definisce una persona semplice, "acqua e farina".





Bake Off Italia 2020 | Alessia Merendino

Alessia ha 28 anni, viene da Padova e nella vita lavora come maestra d’asilo. La sua passione, però, è la pasticceria, che ha tatuato anche sulla pelle: ha inseguito la carriera di maestra, e soprattutto un lavoro a tempo indeterminato, ma ha di recente ha realizzato che quello che la fa stare veramente bene è fare dolci. E così ha aperto un blog e si è specializzata in "dolci senza cose", anche senza sensi di colpa. Ha sempre sognato di arrivare sotto il tendone di Bake Off Italia e vuole vincere per trasformare questo sogno in un lavoro.



Bake Off Italia 2020 | Arturo Albani

Trentasei anni, da Rimini, Arturo è "uno studente di ingegneria piuttosto fuori corso e molto nerd, orgoglioso di esserlo", come testimoniano anche i suoi hobby, che spaziano dall’arco ai fumetti, dai giochi di ruolo ai droni. La sua passione, però, è la cucina, in particolar modo i dolci. Ritiene la sua cucina una via di mezzo tra quella casalinga e quella professionale. Per lui partecipare a Bake Off Italia è il miglior modo di mettersi alla prova.



Bake Off Italia 2020 | Chiara Cajelli

Viene da Varano Borghi (VA) la trentaquattrenne Chiara, di professione food-writer (il suo blog è bocconciniqb.com, nel quale presenta anche videoricette). Nel suo 'repertorio' non solo ricette classiche dolci e salate, ma anche versioni esteticamente identiche per i cani. Ha una incredibile passione per i dolci fin da quando era piccola e anche una certa passione per il talco, visto che non esce mai senza. Da anni tentava di partecipare al programma e ora ce l'ha fatta: vuole dimostrare a se stessa e agli altri la sua bravura.



Bake Off Italia 2020 | Donato Caporaso

Donato ha 36 anni, vive a Bologna da oltre 18 anni, ma le sue radici sono di Alberobello, in Puglia. Ha lasciato il suo lavoro d'ufficio per diventare barman e regalarsi una vita meno sedentaria e routinaria. Ma ora è in cerca di un lavoro. Stanco della solita routine della vita in ufficio, si è reinventato barman. È un grande sportivo, appassionato di fitness e spartan-race, con una passione per i tatuaggi, i viaggi e la pasticceria. La sua precisione sfiora il maniacale e non prende molto bene le critiche. Si definisce precisino e rompiballe, ma dal cuore grande. Ha la competizione nel sangue e partecipa a Bake Off Italia per testare le sue capacità.



Bake Off Italia 2020 | Elena Gasponi

Elena ha 20 anni e viene da Conegliano (TV) dove si è diplomata all'Alberghiero. Ha già un progetto pronto per la sua pasticceria ed è sostenuta in questo suo sogno dalla nonna. Ma uno dei motivi per cui ha inseguito Bake Off è perché è innamorata di Damiano Carrara: e siamo pronti alla storyline romantica. Ha un rapporto difficile con il cibo: è passata dall'obesità all'anoressia e ora dice di aver trovato un equilibrio. Forte e determinata, vuole ora sfondare nel mondo della pasticceria, ai livelli di Knam e Damiano.



Bake Off Italia 2020 | Elisabetta Della Mattia

Viene da Milano Elisabetta, 59 anni, impiegata in banca e milanese DOC dal "Taaac" incorporato e sfoggiato come filosofia di vita. Ama la musica, ama cantare, ma ha una vera passione per la pasticceria: il suo sogno è proprio quello di aprire una sua pasticceria in stile shabby chic. Ama i dolci perché è golosa e quindi li prepara per mangiarli. Sposata da 31 anni, Partecipa a Bake Off Italia per sfidare se stessa e vedere fino a che punto può arrivare.



Bake Off Italia 2020 | Fedele Battipede

Fedele ha tutte le carte in regola per essere uno dei protagonisti di Bake Off 8. 44 anni, di Castrovillari (CS), Fedele è un attore, si occupa di marketing digitale, fa il conduttore radiofonico e arbitro di pallavolo. Un paio di anni fa, in un periodo in cui non lavorava, ha deciso di studiare pasticceria per avere un piano B e ora uno dei suoi sogni è quello di aprire una baker. Col suo baffetto e le camicie a fantasia ha di certo un futuro. Partecipa a Bake Off Italia per dimostrarlo.



Bake Off Italia 2020 | Gino Del Monte

Arriva da Firenze Gino, 25 anni, detto “Gino Pasticcino” perché ama fare dolci. Studia storia dell’arte, lavora come mediatore culturale e organizza visite e tour nei musei della città. E’ un creativo, gli piace moltissimo disegnare, pratica meditazione e non smette mai di pensare ai dolci. Dieci anni fa ha deciso di diventare vegetariano e ha quindi iniziato a preparare dolci nuovi, nei quali cerca di introdurre sempre qualcosa che gli ricordano i suoi viaggi, soprattutto l'Etiopia. Partecipa a Bake Off Italia per riuscire a far diventare la sua passione un lavoro, dimostrare che la pasticceria è un'arte e riuscire ad aprire una pasticceria-galleria.



Bake Off Italia 2020 | Giovanni Stilo

Giovanni ha 24 anni, viene da Locate Varesino (CO) ed è un tecnico informatico con un grande amore per la moda e le scarpe (lui lo definisce un "disturbo ossessivo-compulsivo"). Si sveglia alle 6.29, corre per 6,1 km e in questo periodo veste solo anni '20/'30'. La sua passione per la pasticceria nasce sin dall’infanzia quando, per golosità, si è cimentato nella preparazione di dolci. Pretende molto da se stesso e partecipa a Bake Off Italia per mettersi in gioco e portare il suo lato artistico sotto il tendone.



Bake Off Italia 2020 | Peperita

Nella vita si chiama Giacomo, ha 37 anni, viene dalla Puglia, ma è stato adottato da Milano, ma a Bake Off hanno preferito reclutarlo come Peperita, il suo nome d'arte in vesti di Drag Queen. Di giorno, infatti, Giacomo lavora per una multinazionale, mentre di notte si trasforma, esibendosi in locali e in vari show. E ha anche conquistato il titolo di Miss Drag Queen Lombardia 2017 imitando Benedetta Parodi, anche se il suo modello è la nonna. Ha iniziato a preparare dolci proprio seguendo Bake Off e partecipa per portare una bandiera rainbow sotto al tendone.



Bake Off Italia 2020 | Matteo Felici

Matteo ha 35 anni, viene da Milano e fa il fotografo. Progettazione e precisione sono le sue parole d'ordine sia sul lavoro che in cucina, a livelli maniacali. Si è avvicinato alla pasticceria sei anni fa, mentre si prendeva cura della madre malata, come una forma di distrazione per tutti e due. E gli è servito anche dopo, quando la mamma è scomparsa. Il suo sogno è proprio quello di aprire una pasticceria che rispecchi il suo stile e la sua originalità. Partecipa a Bake Off Italia per prendersi una rivincita personale e cambiare vita.

Bake Off Italia 2020 | Monia De Carolis

Monia ha 45 anni, viene da Folignano (AP) e lavora in banca. Si definisce una donna nuova, perché ha scelto di allentare gli impegni di lavoro, mettere da parte la carriera per stare con la sua famiglia. Ora che ha finalmente del tempo libero , si è data al cake design. Partecipa a Bake Off Italia per dimostrare che ha ripreso in mano la sua vita.



Bake Off Italia 2020 | Philippe Chini

Philippe ha 25 anni, viene da Segno (TN) e dice di avere tre grandi passioni: il vino, i dolci e le donne. Nella vita fa il fisioterapista e sostiene che saper fare bene i massaggi e preparare i dolci sia una combinazione perfetta per sedurre le ragazze. Partecipa a Bake Off Italia per diventare ancora più bravo e conquistare ancora più donne. Diciamo che i dolci sono un mezzo, più che un fine.



Bake Off Italia 2020 | Sara Moalli

Sara ha 28 anni e viene da Gallarate (VA): nella vita è una designer che ha trovato se stessa nella pasticceria. Si è reinventata dopo aver lasciato il suo prestigioso studio. Partecipa a Bake Off Italia per dimostrare al padre, che non crede molto in questo suo desiderio, che può cambiare radicalmente la sua vita e diventare una pasticcera professionista.



Bake Off Italia 2020 | Valeria Tornatore

Valeria ha 38 anni, viene da Palermo ed è una cantante lirica, mezzosoprano. Tra tour e spettacoli, Valeria vive con le sue due figlie e con il marito, un pianista e insegnante di musica. Le piace creare dolci particolari e belli da vedere e si è costruita un piccolo laboratorio casalingo che chiama la sua “stanza magica”. Nonostante i grandi successi ottenuti sul lavoro, Valeria vuole dimostrare di potercela fare anche nel campo della pasticceria.