Andrea Pellizzari: chi è la voce fuori campo di Casa a Prima vista

Casa a prima vista, il format di successo di Real Time con 6 agenti immobiliari (Ida Di Filippo, Mariana D’Amico, Gianluca Torre, Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer), ha un altro protagonisti ‘fuori campo’. Si tratta della voce narrante a cui è affidato il recap delle soluzioni proposte. Ma non solo. A lui spetta il compito di commentare quello che accade on stage e nel van degli sfidanti oltre a fare da collante, con ironia e sagacia, ai vari step della trasmissione.

Questo compito tocca ad Andrea Pellizzari. Vi ricorda qualcuno? Se vi dicesse ‘Le Iene’ e Mr Brown?

Conosciamolo meglio:

Chi è Andrea Pellizzari di Casa a Prima vista? Età, lavoro, Instagram

Andrea Pellizzari è nato ad Udine il 27 febbraio 1967 sotto il segno dei Pesci. Ha 57a anni. E’ un disc jockey, conduttore radiofonico/televisivo italiano ed editore musicale.

Ha un profilo Instagram @andreapellizzar che, ad oggi, conta oltre 25200 followers. Ha anche una pagina Facebook @andreapellizzaridj

La sua carriera come speaker inizia in Friuli Venezia Giulia nelle prime radio private agli inizi degli anni ’80 per, poi, diventare

conduttore de “Los Cuarenta “ e testimonial di Radio Italia Network nel 1994.

Nel 1998, approda a Italia 1 come conduttore insieme a Simona Ventura e Fabio Volo de ‘Le Iene’ e 3 anni dopo diventa popolarissimo come protagonista di divertenti candid camera nei panni di Mr. Brown, parodistico insegnante di inglese.

Parallelamente come dj ha lavorato nei principali club italiani e come conduttore radiofonico per i principali network nazionali.

Dal 2013 fa parte della crew MAMACITA, il party n.1 in Europa per la musica urban, ma anche il primo e unico evento urban latin con oltre 350 eventi all’anno che ha varcato i confini italiani per approdare all’Amnesia di Ibiza, al Cavo Paradiso di Mykonos, a Formentera, a Malta, a Pag.

Nel 2015 ha fondato insieme a Matt Sawyer le etichette discografiche Villahangar, e Top Town Records a cui si sono aggiunte successivamente Guereza Records, Milf records, Milano records e Zona de Frontera.