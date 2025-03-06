Oggi, giovedì 6 marzo 2025, è stata registrata la ventiduesima puntata dello speciale domenicale di ‘Amici 2025’. L’appuntamento con un nuovo capitolo del talent show di Maria De Filippi è fissato per domenica 9 marzo a partire dalle 14 su Canale 5.

Grazie all’account AmiciNews ed al portale Superguidatv, saremo in grado di fornirvi tutte le succose anticipazioni e gli spoiler su quello che accadrà in trasmissione. Saranno assegnate le ultime maglie oro per il serale. A chi saranno consegnate?

Chi è al serale di Amici 2025?

I cantanti e ballerini che hanno avuto accesso alla fase finale del programma sono:

Nicolò – cantante – Ha 18 anni, viene dalla provincia di Perugia dove vive con i genitori, il fratello e un cane. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 7 anni e solo in seguito ha iniziato a studiare canto perché la mamma lo sentiva cantare sempre sotto la doccia. “Cantare è il momento in cui mi sento più libero”

Chiamamifaro – cantante – È una cantautrice, ha 23 anni, è nata a Bergamo ma vive a Milano. “Per me la musica è uno strumento sociale, crea momenti di condivisione. È un’esperienza collettiva, unica e irripetibile. Stare sul palco mi fa sentire viva!”

Antonia – cantante, 19 anni, vive a Napoli con la sua famiglia. “La musica è l’unica certezza che ho”

Jacopo Sol – cantautore – 22 anni, nato a San Severo (Foggia), vive a Milano con il fratello. “Per me la musica vuol dire connettersi con le persone. La musica fa quello che non fanno le parole e arriva dove le parole non arrivano”.

Alessia – ballerina – Ha 23 anni, è originaria di Fondi (Latina), ma vive a Roma. Studia ingegneria all’università. La sua passione per la danza nasce quando aveva 4 anni: all’inizio era appassionata di hip hop poi a 9 anni ha iniziato le danze latine, la sua vera passione. Dice di sé: “Danzare è la mia vita. Se ho il raffreddore e danzo il raffreddore va via, è la mia medicina. La danza fa uscire me stessa al 100%”.

Francesco – ballerino neoclassico, 24 anni, nato a Carovigno (Brindisi). Prof di riferimento Emanuel Lo. “Ballare per me significa provare molte sensazioni insieme e ogni volta cerco di raccontare cose diverse. Penso che la cosa più importante sia arrivare al cuore di chi ti guarda.”

Chiara – ballerina – Ha 21 anni, è nata a Firenze. Per studiare danza è stata qualche anno lontana da casa e da poco è tornata a vivere con la mamma e la sorella. La mamma è un’insegnate di danza classica. Per lei ballare è un modo per esprimere quelle emozioni che non riesce ad esprimere a voce.

Francesca – ballerina – 24 anni, nata a Siracusa, vive a Roma. “Per me danzare è il modo di esprimere tutto quello che ho dentro”

Raffaella – ballerina di danze latino americane, 17 anni, nata a Palo del Colle (Bari). Prof di riferimento Deborah Lettieri. “Ballando riesco a esprimere tutte le emozioni che provo, ho rinunciato a molte cose per amore della danza e non me ne sono mai pentita. Non riuscirei mai a vivere senza ballare”.

Asia – ballerina di hip hop, 17 anni, vive a Roma con i genitori. Prof di riferimento Emanuel Lo. “Da quando ho cinque anni ho un sogno, quello di fare la ballerina e farò di tutto per continuare a danzare perché per me è troppo importante”.