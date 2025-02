Asia De Figlio: chi è la nuova ballerina di Amici 2025

Nello speciale di domenica di ‘Amici 2025‘, una nuova ballerina è entrata a far parte della scuola. Si tratta di Asia De Figlio che, dopo aver vinto la sfida con la titolare Giorgia, ha ottenuto un banco nella categoria danza. A volere l’ingresso della danzatrice, c’è stato la giudice Francesca Bernabini.

Conosciamo meglio Asia:

Chi è Asia De Figlio di Amici 2025? Età, Instagram, fidanzato

Asia è una ballerina di hip hop, ha 17 anni, vive a Roma con i genitori. Fa parte della squadra di Emanuel Lo:

“Da quando ho cinque anni ho un sogno, quello di fare la ballerina e farò di tutto per continuare a danzare perché per me è troppo importante”

Ha un profilo Instagram @asia.de.figlio che, ad oggi, conta oltre 7500 followers.

Asia, nel corso della sua giovane carriera, ha collezionato una serie di esperienze lavorative molto importanti. Ha fatto parte del Kenga Magike 2022, ed era al Rome Dance Meeting Pearl Whirl. Inoltre, lo scorso anno, è stata tra le protagoniste di ‘Effetto Domino’. Ha lavorato a stretto contatto con coreografi prestigiosi come Fabrizio Prolli e Luca Tommassini.

Chi sono i cantanti di Amici 2025?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola del programma di Canale 5 che si sono susseguiti nel corso delle settimane tra sfide, avvicendamenti, sostituzioni:

Mollenbeck

Vybes

Antonia

Deddè

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Jacopo Sol

Luk3

Chi sono i ballerini di Amici 2025?

Ecco l’elenco completo degli allievi di canto entrati nella scuola di Maria De Filippi che si sono susseguiti nel corso delle settimane tra sfide, avvicendamenti, sostituzioni:

Francesco

Dandy

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Francesca

Asia

Chi sono i professori di Amici 2025?

Per la classe di canto, confermati il trio, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, ai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, quest’anno, si aggiunge la new entry, Deborah Lettieri.