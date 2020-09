Grande Fratello VIP 5, svelato il cast ufficiale?

Di Marco Salaris martedì 1 settembre 2020

Potrebbero essere loro i 20 protagonisti della nuova edizione in partenza lunedì 14 settembre su Canale 5.

La quinta edizione del Grande Fratello VIP prende sempre più forma e il cast pronto ad entrare nella casa più spiata d'Italia che riaprirà a soli 5 mesi di distanza dall'ultima (travagliata) stagione. Il toto nomi è impazzito come al solito, ma oggi, 1° settembre 2020, siamo arrivati probabilmente alla chiusura dei giochi.

Il sito Reality House spiffera la lista dei concorrenti (alcuni già annunciati in anteprima da TvBlog) che sarà pubblicato nel numero del settimanale DiPiù. Il gruppo - salvo cambiamenti o smentite dell'ultimo minuto - sarà così composto:

Iniziamo da Francesco Oppini, figlio di Franco e di Alba Parietti alla sua seconda esperienza in un reality dopo aver partecipato a La fattoria nel 2004, proseguiamo con Elisabetta Gregoraci (come anticipato da TvBlog) che sarà alla sua prima volta. Dal mondo del web arriva Tommaso Zorzi, concorrente di Pechino Express e Dance Dance Dance nel 2018 oltre che partecipante di Riccanza Deluxe nel 2019. Francesca Pepe, detentrice del titolo di Miss Europa 2016 oltre che modella e influencer.

Paolo Brosio, inviato dell'Isola dei Famosi 2006 e concorrente dello stesso programma nel 2019; Stefania Orlando, per anni volto Rai ed ora al suo esordio in un reality; prime volte anche per il popolare cantante Fausto Leali e per Adua del Vesco conosciuta per i suoi ruoli in diverse fiction Mediaset.

Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia; Patrizia de Blanck, già concorrente del Il ristorante nel 2005 e dell'Isola dei Famosi nel 2008; Enock Barwuah, 27 enne fratello minore del calciatore Mario Balotelli.

Attenzione particolare per la coppia madre/figlia composta da Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, l'una protagonista di Pechino Express 2018 vincitrice insieme a Patrizia Rossetti (gareggiavano insieme come Le signore della TV), mentre la seconda già concorrente all'Isola dei Famosi 2010.

L'attore e modello Massimiliano Morra; Flavia Vento, partecipante ad altri due reality: La fattoria nel 2004 e L'isola dei famosi una prima volta nel 2008 e una seconda per la versione all star nel 2012. La showgirl Matilde Brandi, al suo primo reality, l'ex tronista Andrea Zelletta, la modella Dayane Mello già concorrente a Ballando con le stelle nel 2014, a Monte Bianco - Sfida verticale nel 2015, l'Isola dei Famosi 2017 e Pechino Express nell'ultima edizione andata in onda quest'anno, infine lo scrittore 64enne Fulvio Abbate.