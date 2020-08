Grande Fratello Vip 2020: Fulvio Abbate concorrente?

Di Massimo Galanto sabato 29 agosto 2020

Il giornalista viene dato per certo nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini

Fulvio Abbate dovrebbe essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, al via il 14 settembre su Canale 5 (in questi giorni è in onda il promo, lo potete vedere qui sopra). A scriverlo è il sito Dagospia e quello di Marida Caterini.

Per il giornalista si tratterebbe dell'esordio assoluto in un reality. Spesso ospite di Forum, Abbate recentemente è apparso nel ruolo di opinionista anche su Tv8 a Ogni Mattina per affrontare il caso di Flavio Briatore, risultato positivo al Covid 19.

Il nome di Abbate è legato a Teledurruti, “televisione monolocale” che ha ideato nel 1998 (in onda fino al 2003 sull’emittente romana TeleAmbiente, e poi diventata canale Youtube). Giornalista e scrittore, ha collaborato con molti quotidiani nazionali, tra cui l'Unità , Il Riformista, Il Messaggero, La Stampa, Il Mattino, Il Foglio e Il fatto quotidiano.

Nel caso in cui il suo nome venisse ufficialmente confermato, per il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini (con Pupo e Antonella Elia opinionisti) si tratterebbe di un bel colpo, essendo Abbate un intellettuale pungente, fuori dagli schemi e divertente.