Blogo retroscena: Fausto Leali cammina verso il Grande fratello vip 5

Di Hit venerdì 14 agosto 2020

L'interprete di "A chi" fra i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini

Dopo il summit a Cortina che ha visto ospitare nella dimora montanara di Alfonso Signorini i due opinionisti del reality show di Canale 5 Pupo e Antonella Elia, la definizione del cast prosegue, anzi per qualcuno potrebbe essere già stata perfezionata.

Da queste parti vi avevamo dato notizia dell'approdo nel cast del GF vip 5 di Elisabetta Gregoraci e di Flavia Vento e nelle settimane successive vi avevamo dato conto dei nomi dei personaggi vip che erano stati visti, fra colloqui via web e provini reali veri e propri, per entrare nel cast del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini.

Nelle ultime ore si sono rincorse voci riguardanti altri nomi di papabili concorrenti, fra i quali si sono letti quelli di Stefania Orlando, Francesco Oppini e Paolo Brosio, nomi questi che TvBlog può confermare.

C'è però un nome che siamo in grado di aggiungere fra i provinati per entrare nel cast del Grande fratello vip 5 ed è quello di Fausto Leali. Fra i più grandi interpreti del panorama musicale nostrano, Leali ha avuto anche un rapporto molto prolifico con la televisione avendo partecipato a molti programmi televisivi. Ricordiamo Music farm, Tale e quale show, Ballando con le stelle. Il cantante mascherato e nel ruolo di coach Ora o mai più.

Leali dunque metterà nel suo curriculum anche il Grande fratello vip. Il programma ricordiamo partirà con doppio appuntamento settimanale, il lunedì ed il venerdì, almeno per il mese, con la prima puntata che verrà diffusa in diretta da Roma lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5.

Buona camminata dunque al grande Fausto Leali verso la porta rossa di Cinecittà in Roma :