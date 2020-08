Grande fratello vip 5: il video del summit montanaro con Signorini, Pupo e Antonella Elia

Di Hit martedì 11 agosto 2020

I primi passi della quinta edizione del Grande fratello vip 5

Proprio da queste colonne poche ore fa vi abbiamo dato conto del summit montanaro fra il conduttore e direttore artistico della quinta edizione del Grande fratello vip Alfonso Signorini con i suoi opinionisti Pupo e Antonella Elia. Nella confortevole e fresca dimora del direttore di "Chi" si sono dati appuntamento fra le montagne di Cortina D'Ampezzo i due opinionisti della nuova edizione dello storico reality show prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol Shine Group.

Nelle ultime ore i freschi prati montanari in veneto sono stati teatro di alcune divertentissime gag con protagonista il fantastico trio di cui sopra. Alcuni di questi riflessi filmati sono stati pubblicati sui social dei tre attori in campo. Qui su TvBlog vi mostriamo uno di questi esileranti filmati.

Per la precisione vediamo dapprima in campo Alfonso Signorini tessere le lodi di Antonella Elia quale fulcro della nuova serie del Gf5. Da subito però ecco intervenire il buon Enzo Ghinazzi che intrattiene un vivace scambio di battute con la recente protagonista del varietà Temptation island, made in Maria De Filippi. Che sia un prologo di alcune possibili interazioni fra la Elia e Pupo sullo stile, per altro inarrivabile, di Sandra e Raimondo? Lo scopriremo da lunedì 14 settembre alle ore 21:30 in diretta da Cinecittà in Roma in occasione dell'ouverture dell'edizione quinta del Grande fratello vip.

Il video lo potete vedere in apertura di questo post. Intanto Antonella, stando a quello detto da Pupo nel video montanaro di cui sopra, potrebbe dedicare al suo nuovo compagno un vecchio successo dell'artista toscano, ovvero quel "Lo devo solo a te". Forse si o forse no, anche in questo caso possiamo attingere al repertorio del nostro Ghinazzi.