Blogo retroscena: Gf vip 5 ed il summit montanaro

Di Hit lunedì 10 agosto 2020

Il dietro le quinte della preparazione della prossima edizione del Gf vip

Prosegue di gran carriera la preparazione dell'edizione numero 5 del Grande fratello. Dalle colonne di TvBlog vi abbiamo dato conto in queste settimane di questa strana estate 2020 i nomi dei personaggi che sono stati visti dal gruppo che sta lavorando al cast di questo fortunato reality show, gruppo guidato da Alfonso Signorini.

Una parte non meno importante degli ingredienti del programma è quella degli opinionisti che con i loro giudizi, più o meno ficcanti, punteggiano il percorso narrativo del programma guidato da Alfonso Signorini.

Anche la scelta della coppia di opinionisti è stata raccontata da TvBlog, che proprio ieri vi ha dato conto della scelta finale caduta su Antonella Elia. La scelta dell'ex protagonista dell'ultima serie del programma di varietà Temptation Island non è stata facilissima e ci si è arrivati dopo lunghe riflessioni, anche divergenti fra il team che sta confezionando l'edizione numero 5 del Gf vip e l'emittente che lo diffonderà.

Un nome che circolava come alternativa e anche come opinionista aggiunta all'inamovibile e confermatissimo Pupo e alla stessa Elia è stato quello della bella e brava cantante Elettra Lamborghini.

In questo scenario ci giunge voce che proprio in queste ore sarebbe in corso a Cortina un summit fra Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia.

Qualcuno avrebbe visto i due opinionisti del Grande fratello 5 ospiti di Alfonso Signorini per parlare della nuova edizione di questo programma prodotto in collaborazione con Banijay Endemol Shine Group. Nel corso di questo summit certamente si parlerà delle dinamiche, del cast che non è ancora ufficialmente chiuso e che verrà dato in pasto ai media nelle prossime settimane e della cifra che si vorrà dare a questo programma.

Si cerca dunque di creare un team unito e una squadra coesa, che è poi la base per ottenere un buon risultato in qualsiasi lavoro di team, ivi compreso per un programma televisivo. Qualcuno per altro li avrebbe visti arrivare insieme in auto Pupo e Antonella Elia a casa di Signorini, si parte dunque con un grande gesto di unità d'intenti fra i due opinionisti del Gf vip 5. Questo spirito proseguirà anche durante il programma oppure prevarrà il carattere forte e a volte fumantino dei due? Lo scopriremo da lunedì 14 settembre in prima serata sulla prima rete della televisione commerciale italiana.