Blogo restroscena: Giovanni Terzi e Alberto Veronesi visti per il Grande fratello vip 5

Di Hit giovedì 6 agosto 2020

Altri nomi in campo per la prossima edizione del Grande fratello vip

La partenza come è noto è prevista per lunedì 14 settembre quando aprirà di nuovo i battenti la casa di Cinecittà in Roma per l'edizione numero 5 del Grande fratello vip, il popolare reality show diretto e condotto da Alfonso Signorini.

Qui su TvBlog in queste settimane vi abbiamo dato conto dei vip che hanno sostenuto colloqui/provini per entrare nel cast del celebre reality show di Canale5, che anche quest'anno avrà un appuntamento bi-settimanale sull'ammiraglia Mediaset.

Anche questa volta siamo in grado di darvi tre nomi di personaggi che hanno sostenuto un colloquio con Alfonso Signorini e con il gruppo che si occupa di questa produzione e partiamo dal giornalista e scrittore Giovanni Terzi, compagno della conduttrice Rai Simona Ventura. Potrebbe essere dunque lui la sorpresa dell'ultimo minuto di Signorini e l'argomento dei colloqui avvenuti negli ultimi tempi fra il direttore di Chi e l'ex conduttrice dell'Isola dei famosi, in attesa di definire il suo futuro televisivo in Rai, dove dovrebbe essere protagonista di un nuovo talent sulla seconda rete della televisione pubblica.

Il secondo nome dei tre personaggi che sono stati visti e sentiti per entrare nel cast del prossimo Gf vip è quello del direttore d'orchestra Alberto Veronesi, figlio di Umberto Veronesi e chiudiamo questo trittico con la showgirl Nina Moric, che per altro nei giorni scorsi ha detto che non ha intenzione di varcare la porta rossa di Cinecittà, ma forse c'è ancora tempo perchè cambi idea.