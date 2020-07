Blogo retroscena: anche Eva Grimaldi e Nicola Ventola visti per il Grande fratello vip 5

Di Hit lunedì 20 luglio 2020

Su TvBlog un altra infornata di probabili concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5

Mentre impazzano le voci e le indiscrezioni sulla rete relative ai nomi dei probabili concorrenti dell'edizione numero 5 del Grande fratello vip, nell'area riservata qui di TvBlog proseguiamo a darvi conto dei personaggi che sono stati visti dal team del GF guidato da Alfonso Signorini in questi giorni.

Oltre ad Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, per noi già certe, oggi vi diamo un altro quartetto di nomi che hanno sostenuto i provini, anzi i colloqui (Don Alberto docet) per l'edizione numero 5 del reality show di Canale5 prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol Shine Italy. Partiamo da un ex calciatore molto celebre qualche lustro fa sui campi di calcio vale a dire Nicola Ventola, che è stato compagno della conduttrice Rai Bianca Guaccero e che questa estate è la voce del brano Una vita da bomber che sta spopolando sui social.

Nella casa di Cinecittà potrebbe entrarci anche l'attrice Eva Grimaldi, che ha sposato giusto un anno fa Imma Battaglia, la cui ex Licia Nunez ha già partecipato al Grande fratello vip, proprio nell'ultima edizione andata in onda nei mesi scorsi su Canale 5.

Gli altri due nomi di questo quartetto sono quelli Enock Balotelli, il fratello dei più celebre calciatore Mario e Maddalena Corvaglia che possiamo confermare, come già letto su altri siti, hanno fatto un colloquio per far parte dell'edizione numero 5 del Grande fratello vip in onda il lunedì ed il venerdì da metà settembre in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini affiancato nel ruolo di opinionista da Pupo.