Retroscena Blogo: Simona Ventura, la delusione per il palinsesto Rai e l'incontro con Alfonso Signorini

Di Massimo Galanto venerdì 17 luglio 2020

Nuova svolta nella carriera della conduttrice all'indomani della presentazione dei palinsesti Rai che la vedono ai margini?

Simona Ventura è tra le deluse in casa Rai. E non potrebbe essere diversamente per una professionista che ha dato molto alla televisione italiana e che al momento, alla vigilia della nuova stagione, si ritrova con una sola certezza: la conduzione del dibattito che riguarda il documentario Chiara Ferragni Unposted, in onda su Rai2 il 5 ottobre. Non propriamente una prospettiva esaltante.

Il branded content che dovrebbe esserle affidato e che dovrebbe essere collocato il sabato e la domenica mattina sempre su Rai2 non è ancora stato ufficializzato, mentre sono sicure le cancellazioni di La settimana ventura e di The Voice of Italy (la versione over del talent sarà proposta su Rai1 con Antonella Clerici).

All'indomani della presentazione dei palinsesti che non hanno soddisfatto per nulla SuperSimo (la quale - per ora - evita dichiarazioni pubbliche), Blogo apprende che sarebbe in programma nei prossimi giorni un incontro tra la conduttrice e il direttore di Chi Alfonso Signorini. Per parlare di cosa nello specifico al momento non è dato sapere, ma nell'ambiente basta poco perché inizino a circolare voci su un eventuale coinvolgimento della Ventura nei progetti televisivi di Signorini che - per il momento - hanno un titolo ben preciso: Grande Fratello Vip.

Nelle prossime settimane si scoprirà se l'incontro tra i due - amici da molti anni, non senza alti e bassi - porterà ad una nuova svolta nella carriera della Ventura, che ha lasciato Mediaset nel 2019, dopo esservi tornata con Selfie e Temptation Island Vip.