Simona Ventura su Rai2 con un branded content in onda il sabato e la domenica mattina (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto venerdì 10 luglio 2020

Intanto, questa estate niente diretta della Notte della Taranta, che l'anno scorso fu affidata a Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Nei palinsesti della tv pubblica continuano ad aggiungersi branded content. L'ultimo - in ordine cronologico - è il total branded content che Rai2 affiderà a Simona Ventura. Come anticipato dal sito di Davide Maggio, la conduttrice che poco più di un anno fa ha lasciato Temptation Island Vip e Mediaset per tornare sulla seconda rete pubblica allora diretta da Carlo Freccero, dovrà accontentarsi nella prossima stagione di un programma realizzato da e per sponsor.

Blogo è in grado di rivelare che questa nuova trasmissione dovrebbe essere collocato al mattino del sabato e della domenica, laddove fino a qualche anno fa veniva proposto Mezzogiorno in famiglia, storico programma di Michele Guardì che il direttore Freccero cancellò dal palinsesto dopo 26 anni.

Ricordiamo che nella scorsa stagione la domenica mattina è andato in onda La Domenica Ventura (poi trasformatosi in La settimana Ventura) proprio con Simona Ventura. Un format che non hai mai brillato e che non ha mai convinto davvero neppure lato ascolti. Non caso, è stato cassato dopo una sola stagione (la cui ultima parte è saltata a causa dell'emergenza coronavirus).

Intanto, per quanto riguarda la programmazione estiva della rete diretta da Ludovico Di Meo, non dovrebbe essere confermata la diretta de La notte della Taranta, che l'anno scorso fu commentata in diretta il 24 agosto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.