Partenza boom quella di martedì scorso nella prima emissione di questa nuova serie di Belve. Il programma ideato, diretto e condotto da Francesca Fagnani ha fatto segnare infatti il record storico del suo percorso televisivo con oltre 1,8 milioni di telespettatori medi, in crescita dall’11,3% rispetto all’esordio dello scorso autunno. Con un dato di share che si è attestato al 10,4%, con un incremento dello 0,4% rispetto alla prima puntata di settembre (seconda stagione) e del +5,8% nel confronto con l’esordio assoluto del 21 febbraio 2023. Dato di copertura estremamente interessante con oltre 6,3 milioni di contatti medi, in crescita dl 5% rispetto all’esordio dell’autunno 2023. Il programma ha regalato a Rai2 il suo miglior debutto stagionale, subito alle spalle della prima emissione di Stasera tutto è possibile.

Il successo di ascolti della prima di Belve

Dati che se andiamo a spulciare i vari target notiamo ottima crescita fra le donne, questo grazie naturalmente alla concentrazione degli uomini su Canale 5 per la partita di calcio. Incrementi di 3 punti nella fascia 45-64 anni e di due punti fra gli over 65. Insomma dati che sono ossigeno per Rai2 e che fanno ben sperare per la prosecuzione di questa serie di Belve nei martedì di aprile di Rai2.

Il menu della seconda puntata

Domani sera intanto è prevista la seconda puntata di questo programma nella prima serata di Rai 2 con un nuovo carico di ospiti che qui vi abbiamo già anticipato. Si parte con la tanto attesa intervista al rapper Fedez, quindi ecco l’attore Alessandro Borghi. Spazio poi a Francesca Cipriani, per chiudere poi con il momento musicale curato stavolta dal cantautore e attore napoletano Raiz.

Gli ospiti della terza puntata di Belve

Siamo ora in grado di anticiparvi il menu della terza puntata di Belve che sarà trasmessa sempre da Rai2 martedì prossimo 16 aprile 2024. Si parte con una lunga chiacchierata con l’attuale conduttrice di Citofonare Rai2, in cooperazione con Paola Perego, Simona Ventura. La conduttrice piemontese ha avuto un problema di salute evidenziato nella puntata di ieri di Citofonare Rai2. Un problema subito spiegato dalla stessa Ventura in onda, rassicurando tutti sulla sua salute. Simona ha dimostrato, ancora una volta, la sua grande professionalità. D’altronde non è una novità, ci ricordiamo tutti quando andò a fare la concorrente per aiutare il suo programma, L’isola dei famosi.

Si prosegue poi con la femme fatale del cinema italiano Ilenia Pastorelli. Spazio poi ad una icona della musica leggera nazionale, una che non ha di certo peli sulla lingua e lo ha dimostrato da giurata in Ora o mai più, il talent show di Rai1 messo inopinatamente nel cassetto, Marcella Bella. Per lo spazio canoro ospite della terza puntata di Belve Claudia Gerini.