Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando e Francesco Oppini concorrenti

Di Fabio Morasca giovedì 13 agosto 2020

I nomi sono stati svelati dal sito Trash Italiano.

Stefania Orlando e Francesco Oppini parteciperanno alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda a partire dal prossimo 14 settembre, condotto, per il secondo anno consecutivo, da Alfonso Signorini con la partecipazione di Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti.

Per Stefania Orlando, si tratterà della prima esperienza in un programma di genere reality show; per il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, invece, si tratterà della seconda esperienza.

Francesco Oppini, infatti, nell'ormai lontano 2004, all'età di 22 anni, partecipò alla prima edizione de La Fattoria, andata in onda su Italia 1 e condotta da Daria Bignardi. Sua madre Alba Parietti ricopriva il ruolo di opinionista.

Francesco Oppini lavora come commerciante di automobili ma è apparso in più occasioni sul piccolo schermo: con Le Iene, nel 2015, Francesco Oppini organizzò uno scherzo ai danni della madre andato in onda nel programma Le Iene presentano Scherzi a Parte, condotto da Paolo Bonolis; a Ballando con le Stelle, Francesco Oppini ballò con la madre Alba, concorrente della dodicesima edizione; a 7 Gold, durante il programma Diretta Stadio, Francesco Oppini presenzia spesso come opinionista calcistico e tifoso della Juventus.

Stefania Orlando, invece, negli ultimi anni, ha avuto esperienze professionali a Canale Italia e TeleNorba, apparendo anche in Rai, nei programmi Unomattina in famiglia e I fatti vostri.

Recentemente, in un'intervista concessa al settimanale Chi, la showgirl e conduttrice ha dichiarato di essere finita in una specie di "lista nera" a causa di un'intervista nella quale dichiarò di aver ricevuto avances da un personaggio potente.

Negli anni '90 e nei primi anni 2000, Stefania Orlando ha lavorato nei seguenti programmi: Scommettiamo che...?, I fatti vostri, Telethon, Il lotto alle otto, Torno sabato, Girofestival, Uno di noi e Piazza Grande.