Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda provinate per il Grande fratello vip 5

Di Hit venerdì 21 agosto 2020

Due concorrenti al prezzo di una in arrivo per il Grande fratello vip numero cinque ?

Proseguono le informazioni relative al Grande fratello vip numero 5 in partenza sul quinto binario della televisione italiana lunedì 14 settembre in prime time.

Fra nomi certi e personaggi che hanno sostenuto colloqui e/o provini per entrare nella casa più spiata d'Italia tanti sono i vip citati in queste colonne, lista a cui oggi aggiungiamo due personaggi battuti nelle ultime ore dall'AdnKronos e che TvBlog è in grado di confermare (almeno come provinate).

Partiamo da una vecchia e cara conoscenza del piccolo schermo, sopratutto Rai, Maria Teresa Ruta. Torinese, classe 1960, Maria Teresa Ruta ha condotto moltissimi programmi, principalmente su Rai1. La ricordiamo padrona di casa dell'indimenticato varietà estivo pomeridiano della prima rete Rai Fresco fresco. Allora la Rai lanciava nuovi personaggi in estate sopratutto il pomeriggio facendo far loro gavetta in diretta, proprio come era Fresco fresco dove hanno debuttato anche -per esempio- oltre alla Ruta, Gianni Ippoliti, Marco Columbro e Barbara D'Urso.

In seguito Maria Teresa Ruta ha condotto tantissimi programmi, ricordiamo La domenica sportiva, Porto matto (un Fresco fresco di fine anni ottanta), lo Zecchino d'oro, Telethon, Uno per tutti, Sala giochi, fino a Unomattina estate. Su Canale 5 ha condotto Vivere bene, A tu per tu, mentre recentemente l'abbiamo vista spesso ospite di Barbara D'Urso nei suoi programmi.

La Ruta ha fatto anche L'isola dei famosi nel 2003 su Rai2. Per la seconda concorrente di oggi restiamo in famiglia, si tratta della figlia di Maria Teresa Ruta Guenda Goria. Attrice, ballerina, diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano, Guenda ha già avuto esperienze televisive come conduttrice sul canale All music e concorrente all'Isola dei famosi. Ha recitato in televisione e al cinema ed ora si mette in gioco come concorrente al Grande fratello vip 5 insieme alla mamma.

Maria Teresa e Guenda hanno dunque preso parte ai provini per entrare nel GF vip 5 e nel caso saranno in gioco come unico concorrente.