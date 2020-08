Blogo retroscena: anche Andrea Iannone fra i provinati del Grande fratello vip 5

Di Hit domenica 16 agosto 2020

Indiscrezioni sul cast della prossima edizione del reality show di Canale 5

Manca ormai poco meno di un mese alla partenza dell'attesissima quinta edizione del Grande fratello vip, il reality show diretto e condotto da Alfonso Signorini in programma su Canale 5 da lunedì 14 settembre in prima serata. Davvero tante le indiscrezioni che si sono rincorse sui vari media in queste ultime settimane, su cui TvBlog ha cercato di mettere ordine dandovi parallelamente i nomi già certi, con quelli che erano in corsa per entrare nella casa più spiata d'Italia.

Per la precisione sono stati tanti i post in cui vi abbiamo dato conto dei concorrenti che hanno sostenuti colloqui/provini per entrare a far parte del nutrito gruppo che si contenderà la vittoria nel GF vip 5. Oggi siamo in grado di aggiungere un nome certamente di peso che ha sostenuto un provino per far parte del cast del reality show prodotto da Banijay-Endemol shine Italy.

Si tratta del pilota dell'Aprilia Andrea Iannone, coinvolto negli ultimi tempi in una vicenda di doping che lo ha visto sospeso dalla FIM per 18 mesi. Questa decisione aveva spinto Iannone a fare un ricorso presso il Tribunale Arbitrale sportivo per ridurre o annullare la pena, dopo che gli era stata riconosciuta la non volontarietà. Proprio nelle ultime ore però è arrivata la notizia che la Wada, ovvero l'agenzia mondiale antidoping (che aveva chiesto la sospensione di 4 anni) ha ottenuto lo slittamento dell'udienza al 15 di ottobre, mettendo in seria difficoltà il pilota e l'Aprila rispetto alla prosecuzione dell'attuale stagione del moto mondiale.

In tutta questa situazione potrebbe dunque inserirsi la partecipazione dell'ex compagno di Belen Rodriguez al Grande fratello vip 5, partecipazione evidentemente legata all'antipatica questione che lo vede coinvolto e ai suoi sviluppi.