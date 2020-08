Blogo retroscena: Matilde Brandi, Giorgio Rocca e Denis Dosio provinati per il Grande fratello vip 5

Di Hit mercoledì 26 agosto 2020

Altri papabili concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5

Tutto pronto, o quasi, per l'edizione numero 5 del Grande fratello vip 5 in onda da lunedì 14 settembre in diretta da Roma su Canale 5. Terminati i provini e perfezionata la scelta del cast, che verrà ufficializzata ai primi di settembre, TvBlog continua a rivelarvi la lista dei personaggi vip che sono stati visti dal conduttore e direttore artistico del GF vip 5 Alfonso Signorini con il gruppo di autori che lavora al confezionamento del programma prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol Shine Italy.

Oggi siamo in grado di aggiungere alla già nutrita lista che vi abbiamo dato il nome di una delle showgirl più brave, simpatiche e umili del panorama televisivo italiano: Matilde Brandi. Ballerina di tanti varietà televisivi (quando c'era il varietà in televisione) Matilde ha lavorato in Fantastico, Il grande gioco dell'oca, Fantastica italiana, Francamente me ne infischio, Domenica in, Torno sabato e in tanti altri programmi.

Ha partecipato come concorrente a Si può fare 2 e Tale e quale show e questa sarebbe la prima volta in un reality show. Passiamo ora al mondo dello sport con il secondo vip provinato, si tratta dello sciatore alpino Giorgio Rocca. Vincitore di 3 medaglie ai mondiali e vincitore della coppa del mondo di sci nello slalom speciale, Rocca è stato commentatore per Sky nei giochi olimpici invernali, inoltre è stato fra i protagonisti del gioco a premi Pechino express, proprio nella primissima edizione del 2012 ed ha vinto la terza edizione del torneo Notti sul ghiaccio.

Chiudiamo questo terzetto di provinati con Denis Dosio, influencer di Forlì classe 2001 che vanta 1,5 milioni di follower su TikTok e oltre 800.000 su Instagram. Il ragazzo è già stato in televisione nei salotti di Barbara D'Urso e recentemente ha pubblicato una canzone, Fatti a regola d'arte.

Qualcuno di loro 3 sarà nel cast del programma, chi?