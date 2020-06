Flavio Vento è la seconda concorrente del Grande fratello vip 5 (Anteprima Blogo)

Di Hit lunedì 15 giugno 2020

Anticipazioni sulla prossima edizione del Grande fratello vip

L'appuntamento imperdibile è fissato per settembre in prima serata su Canale 5 quando partirà la quinta edizione del Grande fratello vip. Il reality show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy sarà condotto e diretto, dopo il successo dell'ultima edizione, ancora un volta da Alfonso Signorini, che avrà al suo fianco il fedele scudiero Pupo.

Se il buongiorno si vede dal mattino, si annuncia davvero un'edizione super per questo reality. TvBlog vi ha annunciato il primo vero nome del cast che è quello di Elisabetta Gregoraci e oggi possiamo darvi il secondo nome che sicuramente farà parte del cast della prossima edizione del Grande fratello vip.

Siamo in grado di darvi come concorrente certa la showgirl ed attrice romana Flavia Vento, che già alcuni siti, fra i quali Bubino blog davano come probabile componente del cast. Quello che prima era probabile, ora TvBlog può darvelo per certo.

Di certo con Flavia Vento non mancheranno temi e discussioni all'interno della casa più spiata d'Italia, pronta a non far rimpiangere l'Antonella Elia dell'ultima edizione del Gf Vip. A dispetto dunque di quanto si diceva sui media, in particolare di una certa difficoltà a convincere l'ex soubrette di Libero, è di poche ore fa la certezza della sua partecipazione al reality show di Canale 5.

Al momento dunque sono due i concorrenti certi della quinta edizione del Grande fratello condotta e diretta da Alfonso Signorini, vale a dire Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento