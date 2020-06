Elisabetta Gregoraci al Grande fratello vip 5 (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 11 giugno 2020

Anticipazione assoluta sul cast della prossima edizione del Grande fratello vip

Grande colpo di Alfonso Signorini per l'edizione numero cinque del Grande fratello vip. Siamo in grado di anticiparvi che Elisabetta Gregoraci sarà una delle concorrenti dell'edizione in partenza a settembre del celebre reality show di Canale 5. Signorini questa volta è riuscito a convincere Elisabetta che era stata in lizza per far parte del cast di questo programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy già nelle passate edizioni.

Elisabetta dunque stavolta ha ceduto alle lusinghe del conduttore e condottiero del Grande fratello vip che sta mettendo in piedi un gruppo di concorrenti di tutto rispetto, facendo seguito alla sua intenzione di portare nel cast del programma solo gente molto conosciuta. Elisabetta Gregoraci di certo è un nome di grande risonanza mediatica, non solo per la sua attività professionale, ma anche per la sua vita privata, essendo stata la compagna di Flavio Briatore.

Inizia quindi con il botto il cast dell'edizione numero 5 del Grande fratello, mentre sul web si stanno scatenando indiscrezioni e rivelazioni sui nomi dei concorrenti di questo reality show, non sempre corrette. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali saranno le carte che Signorini metterà sul tavolo del cast del GF 5, dopo questo asso di briscola che risponde al nome di Elisabetta Gregoraci.