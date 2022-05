Ebbene si, da queste parti vi avevamo annunciato che nella nuova edizione di X Factor si sarebbe cambiato ancora di più di quello che era trapelato. Ritorno di Fedez, arrivo di Ambra e Dargen D’Amico e non solo, proprio noi vi avevamo anticipato dell’addio alla giuria del programma di Manuel Agnelli, insieme al cambio anche nella conduzione dopo solo una stagione guidata da Ludovico Tersigni. Insomma un cambio totale per una edizione di X Factor che potrebbe essere l’ultima, anche se ovviamente nessuno per ora conferma questa ipotesi.

Ebbene si cambia e si cambierà anche per il quarto posto in giuria che dovrebbe essere occupato da Rkomi, il giovane cantante milanese esploso durante l’ultimo Festival di Sanremo con il pezzo “Insuperabile“. Il nome di Mirko è stato accostato al programma di Sky dal sito Tvzoom e TvBlog è in grado non solo di confermare ma anche di corroborare questa ipotesi. Dovrebbe essere dunque Rkomi il quarto giurato di X Factor 2022 insieme a Fedez, Ambra e Dargen D’Amico.

Passiamo ora al capitolo conduzione. Da queste parti vi avevamo detto che non ci sarebbe stato più in questo ruolo l’attore Ludovico Tersigni e pare che al suo posto alla conduzione di X Factor 2022 ci sarà Francesca Michielin, che ha vinto questo programma nel 2012 quando faceva parte della squadra delle under donne guidata da Simona Ventura. Francesca ha poi all’attivo due secondi posti al Festival di Sanremo, quello del 2021 insieme al giurato del programma Fedez. Francesca la ricordiamo poi quale direttrice d’orchestra nel Festival di Sanremo di quest’anno nel pezzo di Emma Marrone “Chiamami per nome“.

Ora toccherebbe a lei dirigere X Factor ma nelle vesti di conduttrice. Una giuria di XFactor 2022 con una forte connotazione sanremese con Dargen D’Amico e Rkomi, due rivelazioni dell’ultimo Festival, oltre che il ritorno di Francesca Michielin ad XFactor, stavolta nelle vesti insolite di conduttrice. Per altro per Francesca, qualora vada in porto questo progetto di XFactor, non sarebbe il debutto assoluto alla guida di un programma, ha infatti guidato il programma di Sky Nature “Effetto terra”.

Saranno dunque Rkomi (in giuria) e Francesca Michielin (alla conduzione) le ultime due tessere mancanti della nuova edizione di XFactor? Lo scopriremo presto quando verrà ufficializzato tutto il cast del programma.