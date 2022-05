È Dargen D’Amico il terzo giudice ufficiale di X Factor 2022. Si aggiunge così a Fedez, che torna dopo qualche anno di assenza, e ad Ambra Angiolini, alla sua prima esperienza al bancone di un talent show. Una consacrazione per il cantante, esploso a Sanremo 2022 con la sua Dove si balla, diventato un tormentone della 72esima edizione del Festival.

Il nome di Dargen d’Amico è circolato già nei giorni scorsi come rumors per un nuovo ingresso nella squadra di X Factor, che torna su Sky in autunno, anche se il programma è alla ricerca di nuova linfa e di nuovi stimoli. Ma vediamo cosa sappiamo finora della prossima stagione di X Factor 2022, al via a settembre su Sky e in streaming su NOW: non è ancora stata annunciata una data ufficiale di partenza, ma presumibilmente sarà giovedì 15 settembre. Non si conosce ancora neanche il numero di appuntamenti: le ultime due edizioni hanno 13 puntate, tra Audition, Bootcamp, Home Visit e live. Noto, invece, l’inizio delle registrazioni delle audition, in programma il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno all’Allianz Cloud di Milano (e se volete partecipare come pubblico, trovate le info sul sito ufficiale del programma).

X Factor 2022, il ritorno di Fedez

Il ritorno di Fedez come giudice di X Factor è stato per alcuni versi sorprendente. Il rapper, che ha appena ricreato il sodalizio con J-Ax per un evento benefico, torna al bancone del talent dopo 4 anni di assenza.

X Factor 2022, il debutto di Ambra Angiolini

Una novità assoluta, invece, è l’arrivo di Ambra Angiolini, alla sua prima volta nel ruolo di giudice di un talent show. Per completare il parco giudici si attende l’annuncio della riconferma di Manuel Agnelli, anche se girava voce di un cambio anche nella sua postazione.