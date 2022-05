Ambra Angiolini giudice di X Factor 2022: l’annuncio social

Ambra Angiolini ha annunciato il suo arrivo a X Factor 2022 con un video postato su Instagram, in cui si vedono anche immagini del suo provino.

Ambra Angiolini ha annunciato via social di essere una dei giudici di X Factor 2022: lo ha fatto con un video pubblicato su Instagram nel quale racconta come è iniziata questa sua nuova ‘avventura’ televisiva, che la vede per la prima volta giudice del talent di Sky Uno.

“È iniziata così: l’ho pensato intensamente e mi hanno davvero chiamato. Ho fatto un provino, com’era giusto che fosse, e mi sono detta ‘Vai, vai, vai”.

Nella clip, montata per l’occasione, ci sono anche delle immagini del provino, avvenuto il 17 marzo 2022 negli uffici della Fremantle: un montato di momenti vari, con qualche accenno di giudizio, molto intrattenimento e la valutazione finale. Per lei sono arrivati 4 sì.

“X Factor, arrivo!”.

L’aspettiamo a settembre su Sky e in streaming su NOW, con Fedez, altro nome finora annunciato per il bancone 2022.