Valerio: chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, figli, ex moglie, curiosità, passioni, studi di Valerio nuovo corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne

Nella prima puntata della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’ andata in onda lunedì 23 settembre 2024, Gemma Galgani ha fatto la conoscenza con un nuovo cavaliere di nome Valerio. L’uomo ha regalato alla dama torinese una collana di coralli:

“Gemma è una donna di classe ed è l’unica che mi interessa di più ed è quella che mi attrae di più”

Nelle prossime settimane, leggendo le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, scoprirete che tra i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi potrebbero esserci dei risvolti molto teneri. Cosa accadrà?

Conosciamolo meglio:

Chi è Valerio di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Valerio ha 61 anni, è napoletano e vive sei mesi l’anno in Sardegna dove gestisce, assieme ad un socio, un Bed & Breakfast. Non sappiamo, al momento, se l’uomo abbia Instagram o qualche altro social network.

Chi sono i tronisti e le troniste di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione sono Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli, Martina De Ioannon.

Michele lavora nella pubblica amministrazione. È un ragazzo estroverso, espansivo, gli piace stare al centro dell’attenzione ma è anche un po’ permaloso. È molto sensibile e la sua emotività, in passato, lo ha portato ad affrontare un periodo di ansia e attacchi di panico. Ha attraversato un periodo molto duro, ma grazie a quell’esperienza ha trovato forza di volontà e fiducia in sé stesso. A Uomini e Donne vorrebbe trovare la ragazza giusta con cui condividere la quotidianità. È molto legato al nonno che è un grande fan del programma.

Francesca è tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavora con i bambini autistici. Ama il suo lavoro perché per natura le piace aiutare gli altri. Si reputa una donna su cui si può contare, leale, generosa e risoluta. Ha partecipato l’anno scorso a Temptation Island e dopo la fine della sua relazione ha capito che è sbagliato mettersi sempre al secondo posto. Amare per lei vuol dire mettersi sullo stesso piano, fare squadra e condividere. Ora cerca un amore come quello dei suoi genitori che stanno insieme da 25 anni e ancora si amano tantissimo.

Alessio, imprenditore nel settore della ristorazione da quando ha 22 anni. È’ un ex militare, si è arruolato quando aveva 18 anni. Nella sua vita si è sempre dato da fare, ha fatto diversi lavori, dal bagnino al meccanico. È un amante degli sport da combattimento ed è molto legato alla sua famiglia. È single da 2 anni e mezzo, dopo la fine della sua ultima relazione ha avuto tante frequentazioni ma fa molta fatica a legarsi. Cerca una donna che gli faccia provare delle emozioni forti e con la quale costruire qualcosa di importante.

Martina, vive a Roma con i genitori e tre fratelli più piccoli. Ha una famiglia unita e si reputa molto fortunata per questo. Lavora nel ristorante di famiglia. Ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island (giugno-luglio 2024). Si definisce forte e decisa, simpatica e solare ma anche disordinata, distratta e “scordarella”. Cerca un ragazzo che condivida i suoi stessi valori tra questi soprattutto la libertà cosa per lei fondamentale.