Primo appuntamento della nuova stagione 2024/2025 di "Uomini e Donne", in onda lunedì 23 settembre dalle 14,45 su Canale 5.

L’ultima puntata della scorsa stagione è andata in onda il 24 maggio. Oggi, 23 settembre 2024, a distanza di quasi 4 mesi, torna “Uomini e Donne” nel pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 14.45

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 23 settembre 2024

Lo studio si riaccende insieme ai nuovi tronisti e al parterre del trono Over che include parecchie conoscenze già note per i telespettatori.

Stando alle anticipazioni, per quanto riguarda il Trono Classico sono stati presentati i nuovi tronisti. Si tratta di Michele Longobardi, noto ai telespettatori di Uomini e Donne per aver corteggiato Manuela Carriero durante la scorsa edizione del programma, Francesca Sorrentino, ex concorrente della decima edizione di Temptation Island, e Alessio Pecorelli. Al momento sono solo tre ma ci sarà una quarta tronista, volto dell’edizione estiva di Temptation Island 2024.

Dai rumors del trono over, ritroveremo Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano nella scorsa edizione del programma, tornato a Uomini e Donne ma come nuovo cavaliere. Mario era convinto di poter avere un confronto con Ida ma la donna non era in studio. L’uomo, comunque, ha avuto un faccia a faccia con Cristina poiché i due si sono sentiti tramite Ernesto durante l’estate. Cristina aveva ammesso il desiderio di conoscerlo ma Mario ha sempre rifiutato a causa dei sentimenti che dice di provare per Ida. Dopo il battibecco tra i due, Mario – tanto per cambiare – ha abbandonato lo studio. Ma tornerà (anche qui, tanto per cambiare).

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione