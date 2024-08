Oggi, mercoledì 28 agosto 2024, si è svolta la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda a partire da lunedì 9 settembre 2024.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico sono stati presentati i nuovi tronisti. Si tratta di Michele Longobardi, noto ai telespettatori di Uomini e Donne per aver corteggiato Manuela Carriero durante la scorsa edizione del programma, Francesca Sorrentino, ex concorrente della decima edizione di Temptation Island, e Alessio Pecorelli.

Durante la registrazione di oggi, era presente anche un trono vuoto che dovrebbe appartenere a Ida Platano, oggi assente per motivi di salute.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano nella scorsa edizione del programma, è tornato a Uomini e Donne ma come nuovo cavaliere del Trono Over. Mario si aspettava di avere un confronto con Ida e invece ha avuto un faccia a faccia con Cristina. Mario e Cristina, nel corso di quest’estate, si sono sentiti tramite Ernesto. Cristina aveva espresso la volontà di conoscerlo ma Mario ha sempre rifiutato a causa dei sentimenti che dice di provare ancora per Ida. Mario, quindi, ha detto a Cristina che non può andare oltre una semplice amicizia. Cristina ha replicato, dicendo che Mario le avrebbe detto di non essere realmente preso da Ida. Mario, alla fine, ha lasciato lo studio ma dovrebbe tornare nella prossima registrazione.

Da segnalare, anche il ritorno di Armando che, l’anno scorso, aveva partecipato solamente a qualche registrazione. Armando ha avuto una discussione in studio con Alessandro Vicinanza, fidanzato di Roberta Di Padua (entrambi ospiti in studio insieme ad Alessandro e Maria Teresa). Armando ha accusato Alessandro di aver preso in giro Ida.

Gemma, invece, ha conosciuto due uomini e ha deciso di tenerne uno: si chiama Valerio e ha circa 60 anni.

Presenti nel parterre, anche Mario Verona e Aurora.

Durante la registrazione odierna, non si è parlato di Temptation Island.

Uomini e Donne: quando inizia la nuova edizione

La nuova edizione di Uomini e Donne avrà inizio lunedì 9 settembre 2024. Il programma andrà in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 e sarà visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, verrà replicata anche su La5.

Su Witty Tv, infine, sarà possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti riguardanti il programma.